وصول أسرى محررين إلى قطاع غزة (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة وصول أسرى محررين من سجون الاحتلال إلى مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم السبت، عقب الإفراج عنهم ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن الدفعة السادسة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وتضم الدفعة السادسة، 36 معتقلا من المحكومين بالمؤبدات، و333 معتقلا من قطاع غزة، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على القطاع بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفقًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، فإن من بين 369 أسيرًا فلسطينيًا مقررا الإفراج عنهم، هناك 29 من الضفة الغربية، و7 من القدس الشرقية، فيما سيتم إبعاد 24 آخرين.

ووصلت حافلات تقل الأسرى إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس بقطاع غزة، لتلقي العلاج وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين (حماس) وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية ثم الثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.