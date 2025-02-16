كاميرا ترصد إصابة طالبين فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة إصابة طالبين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية، اليوم الأحد.

وتظهر الصور شابا يزحف على الأرض من إثر الإصابة، فيما يسحب أحدهم آخر أصيب ولم يستطع التحرك وهو ينزف.

كاميرا مراقبة توثق إصابة طالبين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/d77XrPHSa1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 16, 2025

وسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، قواته من مدينة نابلس وبلدتها القديمة، بعد عملية عسكرية بدأها صباحا، وخلفت 13 مصابًا عقب مواجهات وسط المدينة.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني ذكر في بيانات متتابعة أن 13 فلسطينيا أصيبوا إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي وسط المدينة وبلدتها القديمة.

وقال عميد أحمد -مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس- لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 8 إصابات كانت في الأطراف السفلية، وإصابتين في اليد، فضلا عن إصابة في منطقة الحوض، وطفل بشظايا في اليد والوجه، ونقل شاب عقب دعسه بآلية عسكرية للاحتلال، مع إصابة العشرات بحالات اختناق جراء الغاز السام.

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقمه نجحت بالدخول إلى مدرسة “ظافر المصري” في البلدة القديمة بنابلس بعد التنسيق مع الصليب الأحمر الدولي، من أجل إخلاء طلاب المدرسة الذين حال الاقتحام دون تمكنهم من المغادرة.