إصابة 11 برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

أصيب 11 فلسطينيًّا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خلال مواجهات عقب اقتحام قوات “المستعربين” البلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن اثنين من المصابين حالتهما خطرة، وأن من بين المصابين مسنًّا (60 عامًا)، وشابًّا (24 عامًا) أصيب بالرصاص الحي في القدم، وشابين أصيبا بشظايا الرصاص خلال المواجهات التي اندلعت عقب الاقتحام، إذ أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على فلسطينيين.

وقال شهود عيان لمراسل الجزيرة مباشر إن جيش الاحتلال أجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاقها في البلدة القديمة وسط نابلس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب (24 عامًا) في البلدة القديمة إثر دهس سيارة جيب عسكرية له، وجرى نقله إلى المستشفى، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًّا من البلدة.

واقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال البلدة القديمة في نابلس، صباح اليوم، وحاصرت منزلًا في حارة حبس الدم، وسط سماع انفجارات وإطلاق كثيف للرصاص.