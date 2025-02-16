الاحتلال يحكم بالسجن 18 عاما على الطفل المقدسي محمد زلباني

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن 18 عامًا بحق الطفل المقدسي محمد باسل فتحي زلباني (15 عامًا)، وغرامة مالية بقيمة 300 ألف شيكل.

واعتُقل زلباني في 13 فبراير/شباط 2023، وأدين بالضلوع في تنفيذ عملية قتل جندي على حاجز مخيم شعفاط.

وكان عمر الطفل المقدسي عند اعتقاله 13 عامًا وستة أشهر، واحتُجز في مؤسسة للأحداث، ونُقل أخيرًا إلى أحد السجون، وهدم الاحتلال منزل عائلته.

ووفق أرقام نادي الأسير الفلسطيني، يوجد 365 طفلًا وقاصرًا في عدد من سجون الاحتلال، بينها عوفر ومجدو والدامون.

وأفرجت سلطات الاحتلال في الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق ووقف إطلاق النار في غزة، صباح السبت، عن 369 أسيرًا فلسطينيًّا، بينهم 333 من قطاع غزة، إضافة إلى 36 من أسرى المؤبدات.

انتهاكات متواصلة لحقوق الأطفال الأسرى

ويواجه الأسرى الأطفال، بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إجراءات انتقامية فرضها الاحتلال على مختلف فئات الأسرى في كل السجون.

يُذكر أن دولة الاحتلال تُعَد الوحيدة في العالم التي تحاكم منهجيًّا ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.

وتشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للأسرى الأطفال لدى مؤسسات الأسرى الفلسطينيين إلى أن أغلبية الأطفال الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال تعرَّضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، بأدوات وأساليب ممنهجة منافية للقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل.