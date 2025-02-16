لبنان.. الجيش الإسرائيلي “يختطف” مسعفين من بلدة حولا جنوبي البلاد

قالت وزارة الصحة في لبنان، الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “خطف” مسعفيْن منتسبين إلى كشافة الرسالة الإسلامية، واقتادهما إلى جهة مجهولة، “أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في إخلاء المصابين من بلدة حولا”.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات عملية “الخطف” وعدّت هذا العمل “انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية التي تحمي الطواقم الطبية والإسعافية أثناء قيامها بواجبها”.

وطالبت الوزارة بالإفراج الفوري عن المسعفين المختطفين، داعية المجتمع الدولي إلى تأمين الحماية اللازمة للطواقم الطبية والإسعافية خلال أدائها واجبها الإنساني.

وفي وقت سابق، أطلقت قوات إسرائيلية الرصاص باتجاه أحياء حولا أثناء محاولة أهالي البلدة العودة إليها، ما أدى لاستشهاد لبنانية وإصابة آخرين، واعتقل المسعفون عندما حاولوا المساعدة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن “الجيش الإسرائيلي يمنع الجيش اللبناني والصليب الأحمر من الدخول إلى وسط حولا الحدودية جنوبي لبنان لإجلاء جثمان الشهيدة خديجة عطوي وتحرير عدد من المواطنين المحاصرين فيها”.

وطالبت بلدية حولا المسؤولين في الجيش اليونيفيل والصّليب الأحمر الدّوليّ للتّدخّل السّريع والمباشر.