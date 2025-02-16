الشرع يصل إلى اللاذقية في أول زيارة منذ سقوط نظام الأسد (فيديو)

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، إلى اللاذقية في أول زيارة للمدينة الواقعة على الساحل منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأظهرت لقطات لكاميرا الجزيرة مباشرجموعًا محتشدة في اللاذقية للترحيب بالشرع في زيارته الأولى.

وأمس السبت، زار الشرع محافظة إدلب شمالي البلاد، وهي أيضًا الأولى بعد سقوط النظام السابق، وتفقَّد مخيمات النازحين فيها، والتقى عددًا من الأهالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الشرع التقى في إدلب وجهاء المحافظة وأعيانها، كما التقى وجهاء منطقة عفرين وريفها.

جلسة حوارية في حلب

وفي السياق، شارك الشرع، السبت، في جلسة حوارية مفتوحة بمدينة حلب، جمعت عددًا من وجهاء المحافظة وأعيانها، بحضور محافظ حلب عزام الغريب وعدد من المسؤولين.

وناقش الحاضرون في الجلسة بحث سبل النهوض بحلب، وغيرها من المدن السورية، على مختلف المستويات.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أكد خلال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده تعوق جهود إعادة الإعمار وتمكين السوريين من العودة إلى حياتهم الطبيعية، مشددًا على “ضرورة رفعها بشكل كامل”.

وأوضح أن العقوبات الاقتصادية فُرضت على النظام المخلوع، وكان يجب رفعها مع سقوطه.

وأشار الشيباني إلى وجود مليوني سوري في المخيمات، ومن ثَم لا بد من رفع العقوبات، لتكون سوريا قادرة على توفير حياة جيدة لشعبها في الداخل، وإقناع اللاجئين في الخارج بالعودة إلى بلدهم.