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حاكم إقليم دارفور: قوات الدعم السريع تفوقت في وحشيتها على المنظمات الإرهابية (فيديو)

مدة الفيديو 09 دقيقة 07 ثانية 09:07
16/2/2025

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إن 11 محطة للمياه في الفاشر أصبحت خارجة عن الخدمة بعد استهدافها من قبل قوات الدعم السريع.

وأضاف في مؤتمر جماهيري في بورتسودان، الأحد، أن قوات الدعم السريع “ترتكب الانتهاكات يوميا حتى في مناطق سيطرتها وتفوقت في وحشيتها على المنظمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام”، حسب قوله.

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وواصل مناوي: “بعد فشل قوات الدعم السريع في استخدام القوة في الفاشر قررت ترحيل النازحين من معسكر زمزم”.

وكانت الخارجية السودانية وصفت هجوم قوات الدعم السريع، يومي الأربعاء والخميس، على معسكر زمزم للنازحين قرب مدينة الفاشر غرب البلاد، بـ”الوحشي”.

وأوضحت أن قوات الدعم السريع “قتلت في هجومها على المعسكر، الأربعاء والخميس، أعدادًا كبيرة من النازحين”.

ودعا مناوي المجتمع الدولي لإدراك ما يحدث من “انتهاكات” ترتكبها قوات الدعم السريع؛ لأن أي تحرك يقومون به تصاحبه أعمال “فظيعة” تنتهك القانون الدولي الإنساني، وجرائم تفوق بـ100 مرة ما ترتكبه معظم المنظمات “الإرهابية”، حسب تعبيره.

المصدر : الجزيرة مباشر

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