حزب الله يدعو الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن منع الطائرات الإيرانية ويدين استهداف اليونيفيل

دعا حزب الله، اليوم الأحد، الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرارها بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، واصفًا ذلك بأنه “خضوع لإملاءات العدو الإسرائيلي”.

وطالب الحزب، في بيان، الحكومة باتخاذ إجراءات جدية لمنع الاحتلال من فرض قراراته على السيادة اللبنانية.

وشهد محيط مطار بيروت الدولي، الخميس الماضي، احتجاجات غاضبة وقطع طرق بالإطارات المشتعلة من قِبل مناصرين لحزب الله، عقب منع طائرتين إيرانيتين تقلان ركابًا لبنانيين من الهبوط في المطار.

واندلعت مواجهات بين الجيش اللبناني والمتظاهرين الذين اعتصموا أمام الطريق المؤدي إلى المطار، استجابة لدعوة حزب الله إلى التظاهر ضد ما وصفه بـ”التدخل الإسرائيلي والإملاءات الخارجية التي تمس السيادة الوطنية”.

كما شدَّد حزب الله على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها في حماية المعتصمين السلميين، وضمان حقهم في التعبير عن مواقفهم ومطالبهم.

إدانة حادثة اليونيفيل

في سياق متصل، أدان الحزب الحادثة التي تعرضت لها قوات “اليونيفيل” في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكدًا رفضه القاطع أي استهداف لها.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت السلطات اللبنانية توقيف 25 شخصًا بعد الهجوم على موكب نائب قائد اليونيفيل أثناء مروره على طريق المطار في بيروت.

والجمعة، أعلنت قيادة اليونيفيل، في بيان، أن موكبا كان يقل قوات تابعة لها إلى مطار بيروت تعرَّض لهجوم عنيف، حيث أُضرمت النيران في إحدى السيارات، مما أدى إلى إصابة نائب قائد قوات اليونيفيل المنتهية ولايته، الذي كان عائدًا إلى وطنه بعد انتهاء مهمته، دون ذكر اسمه.

ونفذ الاعتداء على موكب اليونيفيل مواطنون غاضبون كانوا يتظاهرون على طريق مطار بيروت، احتجاجًا على عدم منح سلطات المطار إذنًا بهبوط طائرة ركاب إيرانية، الخميس.