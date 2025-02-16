حماس: استهداف الاحتلال لأفراد الشرطة انتهاك خطير للاتفاق

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استهداف مسيَّرة إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، لأفراد الشرطة المكلَّفين بتأمين دخول المساعدات في رفح جنوبي قطاع غزة، يُعَد انتهاكًا خطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

واستشهد 3 من أفراد الشرطة في قطاع غزة وأصيب رابع بجروح خطرة، اليوم الأحد، إثر استهداف مسيَّرة إسرائيلية تجمعًا لأفراد الشرطة خلال مشاركتهم في تأمين دخول المساعدات إلى القطاع.

وأضافت الحركة في بيان أن “هذه الجريمة تُعَد انتهاكًا خطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، تُضاف إلى تنكُّر الاحتلال لبنود الاتفاق، وعدم السماح بدخول الكرفانات والآليات الثقيلة، التي كان قد التزم بها أمام الوسطاء نهاية الأسبوع الماضي”.

وأشارت الحركة إلى أن “تلكؤ الاحتلال في البدء بمفاوضات المرحلة الثانية، يؤكد عدم جديته في الالتزام بالاتفاق الذي تم برعاية الوسطاء وشهد عليه العالم”.

وتابع البيان “هذه الجريمة تكشف نيات مجرم الحرب نتنياهو في عرقلة مسار الاتفاق وعمليات تبادل الأسرى، وسعيه للعودة إلى العدوان وارتكاب المزيد من جرائم الإبادة”.

وحمَّلت حماس الاحتلال “المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك”، ودعت الوسطاء إلى “تحمُّل مسؤولياتهم في إلزام الاحتلال بالوفاء بجميع التزاماته، والتدخل لوقف انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني بجميع بنوده، والشروع فورًا في مفاوضات المرحلة الثانية”.

يأتي ذلك بينما دخل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة يومه الـ29، في حين تتواصل الضغوط الدولية وجهود الوسطاء من أجل بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق بين حماس وإسرائيل.