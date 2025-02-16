حماس: خطط التهجير في الضفة ستفشل أمام ضربات المقاومة وثبات الحاضنة الشعبية

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي إن خطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني ستبوء بالفشل أمام صمود المقاومة وثبات الحاضنة الشعبية، خصوصًا في الضفة الغربية.

وأوضح مرداوي في بيان، اليوم الأحد، عبر حساب الحركة بمنصة تليغرام أن الاحتلال ينفذ خطة مدروسة وممنهجة لتهجير الفلسطينيين، من خلال عدوان متواصل، واستيطان متسارع، وسن قوانين عنصرية، إضافة إلى شن حرب نفسية، بهدف جعل الحياة غير ممكنة للفلسطينيين، على حد وصفه.

وأكد القيادي في حماس أن المقاومة، ومعها الحاضنة الشعبية، تدرك خطورة هذه الخطط، مشيرًا إلى أن الاحتلال ومستوطنيه لن يشعروا بالأمان على الأرض الفلسطينية.

ودعا مرداوي إلى تعزيز صمود الفلسطينيين، لا سيما في القرى المهددة، عبر تنفيذ مشروعات تنموية، وفضح سياسات الاحتلال في المحافل الدولية.

أساليب التهجير

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لتهجير الفلسطينيين بالاعتداءات المتواصلة، وبناء المستوطنات، وربطها بشبكات طرق خاصة تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، فضلًا عن تصعيد اعتداءات المستوطنين بحماية الجيش، وحرق محاصيل الفلسطينيين، والتضييق على مصادر رزقهم.

وأوضح مرداوي أن الاحتلال يهدف إلى خلق بيئة طاردة للفلسطينيين وإجبارهم على الهجرة، عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي بحجج مختلفة مثل إعلانها “أراضي دولة” أو مناطق عسكرية، ومنع البناء، وإقامة الحواجز.

وختم مرداوي بتأكيد أن “الاحتلال يسعى لضرب الحاضنة الشعبية في الضفة الغربية، لكن إيمان الفلسطينيين بأرضهم سيُفشل كل مخططات التهجير التي يسعى الاحتلال لتنفيذها”.