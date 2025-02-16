غزة.. مكتب الإعلام الحكومي يتهم الاحتلال بمحاولة إفشال الاتفاق برفض إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة

اتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي بالتنصل من تعهداته التي وقّع عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، بعد إعلان رفضه إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى القطاع.

وأوضح المكتب، اليوم الأحد، أن رفض الاحتلال إدخال هذه المستلزمات يُعَد إعلانًا صريحًا بسعيه لإفشال الاتفاق، الذي أكدت المقاومة التزامها به ما دام الاحتلال يحترم تعهداته.

“الأوضاع الإنسانية لا تحتمل المماطلة”

وأشار المكتب إلى أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، جراء حرب الإبادة، لا تحتمل المماطلة أو التراجع عن إدخال مستلزمات الإيواء والاحتياجات الأساسية.

وطالب المكتب الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياتهم، والتدخل العاجل لتلبية الأولويات الإنسانية الملحة التي يحتاج إليها قطاع غزة.

ورغم ضمانات الوسطاء فإنه لم يدخل حتى اليوم أي منازل متنقلة (كرفانات) أو معدات وآليات ثقيلة إلى القطاع وفق ما نص عليه البرتوكول الإنساني، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

استهداف أفراد تأمين المساعدات

في غضون ذلك، استشهد 3 فلسطينيين، اليوم، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من أفراد الشرطة واللجان الشعبية المكلفة بتأمين المساعدات الإنسانية شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن القصف استهدف المجموعة أثناء تأديتها مهامها لتأمين وصول المساعدات إلى السكان، مما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، على أن يجري التفاوض في الأولى لبدء الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.