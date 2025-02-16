“كنت أتنافس مع أخي على من يذهب إلى الإعدام”.. معتقل سوري سابق يروي لحظات مؤلمة عاشها في سجون الأسد (فيديو)

روى المعتقل السوري السابق سبيع السباعي، خلال مشاركته في منتدى الجزيرة بالعاصمة القطرية الدوحة، مشاهد مروعة عاشها في سجون نظام بشار الأسد، إذ كان يتقاسم مع شقيقه لحظات الرعب، ويتجادلان حول من منهما يخرج لتنفيذ حكم الإعدام.

وقال السباعي، متأثرًا وهو يستعيد ذكرياته، إنه فوجئ بوجود أخيه في المهجع نفسه بعد خروجه من المحكمة، مضيفًا “لم يكن هناك ميزان للعدالة. لم يثبت عليَّ شيء، لكن رغم ذلك يمكن أن أُعدم في أي لحظة”.

وتابع “في كل مرة كانوا يأتون بدفعة للإعدام، يبدؤون بمناداة الأسماء، كان أخي مريضًا، وحين يسمع، كان يصر على أن يذهب بدلًا مني. كنت أختلف معه حول من سيذهب إلى الإعدام. يقول لي: أنا أعرف كل شيء عنك، سأقدّم المعلومات بدلًا منك”.

“تجربة لا يمكن وصفها”

وأشار السباعي إلى أن المهجع (الزنزانة) الذي كان فيه ضم نحو 50 معتقلًا، بينهم ثلاثة أشقاء أُعدم والدهم، وعائلة بأكملها من حلب، تعرَّضوا أيضًا للإعدام.

واختتم السباعي حديثه بتأثر واضح، قائلًا “لا أستطيع الحديث عن تلك اللحظات. كنت أختلف مع أخي حول من سيذهب إلى الموت. هذه التجربة لا يمكن وصفها”.

وفي نهاية مداخلته، غلب التأثر على السباعي، مشيرًا إلى أن كلماته خرجت من قلب “طفل”، كما وصف نفسه، مستعيدًا بيتًا للشاعر نزار قباني “فما أنا غيرُ طفلٍ.. فوقَ عينيهِ يستحمُّ المساء”.