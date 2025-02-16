وزارة الأشغال والإسكان في غزة: 280 ألف وحدة سكنية مهدمة كليا أو جزئيا جراء الحرب الإسرائيلية

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة إن عدد المباني التي تهدمت كليًّا في القطاع تجاوز 170 ألفًا، بينما تضرر 80 ألف مبنى جزئيًّا مما جعلها غير صالحة للسكن، جراء الحرب الإسرائيلية التي استمرت أكثر من 15 شهرًا.

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن طواقمها في المحافظات الخمس يُجرون أولًا بأول حصرًا ميدانيًّا أوليًّا للوحدات السكنية المهدمة كليًّا، وتلك المتضررة جزئيًّا وغير الصالحة للسكن.

وأوضح البيان أن عدد الوحدات السكنية المهدمة كليًّا أو جزئيًّا بشكل بليغ تجاوز 280 ألف وحدة، وأنه جرى الحصر الميداني حتى الآن لنحو 250 ألف وحدة سكنية، 170 ألفًا منها مهدمة كليًّا، و80 ألفًا أخرى غير صالحة للسكن.

وقالت الوزارة إنه بعد استكمال الحصر الأولي خلال أسبوعين من الآن، سيتم الحصر التفصيلي بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية والمؤسسات العاملة في مجال الإعمار.

وأشارت إلى أنه يجري العمل على استكمال ربط قاعدة بيانات الحصر الأولي بنظام المعلومات الجغرافي بالتنسيق مع البلديات، ومشاركة ذلك مع وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الشريكة للإعمار، لتوفير التدخلات الخاصة بالإيواء.