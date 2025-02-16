وزير الخارجية الأمريكي: القضاء على حماس هدف مشترك مع إسرائيل (شاهد)

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إن “القضاء على حماس بشكل كامل” هدف مشترك مع إسرائيل.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، أن “وجود حماس قوة قادرة على الحكم والإدارة يجعل السلام مستحيلًا. لا يمكننا مواصلة الدورة ذاتها في غزة، ولا يمكن لحماس أن تستمر قوة عسكرية أو سياسية”، على حد قوله.

وتابع روبيو “إطلاق سراح الأسرى أولوية، ونعمل بشكل وثيق لتحقيق ذلك”.

“إيران أكبر مصدر للتهديد”

وقال روبيو إن “إيران أكبر مصدر للتهديد في المنطقة”، وإن “الشعب الإيراني ضحية لنظام الحكم في بلاده”، على حد قوله.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي من خطورة امتلاك إيران للسلاح النووي، مضيفًا أن حصولها عليه سيجعلها بمنأى عن أي ضغوط دولية.

وأكد أن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل ضد التهديدات الإيرانية، مشيدًا بالشراكة بين البلدين، قائلًا “لو كان هناك أكثر من دولة تشبه إسرائيل لكان العالم أكثر أمانًا”.

حزب الله وسوريا

وتطرَّق روبيو إلى الوضع اللبناني، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية “يجب أن تكون قوية وقادرة على نزع سلاح حزب الله“.

وفي الشأن السوري، وصف سقوط نظام الأسد بأنه “تطور مهم، لكن إذا استُبدلت به قوة مزعزعة أخرى فهذا لا ينبغي أن يحدث”.

“لا لسلطة الجنائية الدولية”

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “إسرائيل لا تخضع لولاية المحكمة الجنائية الدولية، ولا تقبل سلطتها”، واصفًا قرارات المحكمة بأنها “بُنيت على أكاذيب”.

وقال نتنياهو إن “إسرائيل والولايات المتحدة تقفان معًا في وجه التحديات الإيرانية”، مشددًا على ضرورة “نزع سلاح حزب الله”.

وأضاف “أي قوة في سوريا تعتقد أنها قادرة على تهديد إسرائيل فهي مخطئة للغاية”، موضحًا أنه ناقش مع الوزير الأمريكي “مستقبل سوريا، وعملنا معًا لمنع إيران من تشكيل جبهات جديدة ضدنا هناك”.

وأشار إلى أن “انهيار نظام الأسد جاء بعد إضعاف إسرائيل للمحور الإيراني في المنطقة”.

التنسيق مع ترامب

وقال نتنياهو إن هناك تنسيقًا كاملًا بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زاعمًا “لدينا استراتيجية مشتركة، بما في ذلك الموعد الذي ستُفتح فيه أبواب الجحيم إذا لم يُطلَق سراح جميع الرهائن”.

وأكد نتنياهو أن “في الشرق الأوسط كثيرًا من الفرص التي يجب انتهازها، والتحديات التي تجب مواجهتها”، معربًا عن ثقته الكاملة بأن “أفضل الأيام في انتظارنا تحت قيادة ترامب”.

وختم بالقول “الرئيس ترامب هو الصديق الأعظم لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض”.