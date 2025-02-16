3 شهداء إثر قصف مسيَّرة إسرائيلية أفرادا من الشرطة شرقي رفح جنوبي قطاع غزة (فيديو)

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن 3 من أفرادها استشهدوا وأصيب رابع بجروح خطرة جرّاء قصف مسيَّرة إسرائيلية، استهدفهم أثناء انتشارهم لتأمين المساعدات في منطقة أبو حلاوة ببلدة الشوكة شرقي رفح، صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن الشهداء هم إبراهيم سعدي الزاملي ويوسف خالد الزاملي وبلال علي المغاري.

واستنكرت الوزارة هذه الجريمة، ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف استهداف الشرطة لكونها جهازًا مدنيًّا.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي “أغارت طائرة تابعة لسلاح الجو على عدد من المسلحين أثناء تحركهم اتجاه قوات الجيش جنوبي قطاع غزة، وتم تحديد هوية الضحايا”.

وأضاف أن الجيش دعا مجددًا سكان قطاع غزة إلى الالتزام بتعليماته، وعدم الاقتراب من القوات المنتشرة في المنطقة.

يأتي ذلك بينما دخل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة يومه الـ29، في حين تتواصل الضغوط الدولية وجهود الوسطاء من أجل بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.