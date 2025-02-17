اشتباكات بالأيدي تشعل مواجهة بين الولايات المتحدة وكندا في مباراة للهوكي (شاهد)

شهدت مباراة منتخبي الولايات المتحدة وكندا، ضمن بطولة “4 Nations Face-Off” لهوكي الجليد، بداية ساخنة مساء السبت الماضي، حيث اندلعت 3 اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين بعد 9 ثوانٍ فقط من انطلاق المواجهة.

وبعد عودة الهدوء إلى أرضية الملعب، بدأ التسجيل بوتيرة سريعة، حيث تقدم كونور ماكديفيد لصالح كندا عند الدقيقة 5:31، قبل أن يدرك جيك غينتزل التعادل للولايات المتحدة بعد أقل من 5 دقائق.

وعلى الرغم من استمرار الاشتباك عدة لحظات، فلم يتدخل الحكام لفض النزاع، الأمر الذي أثار تساؤلات لدى بعض المتابعين حول أسباب هذا النهج.

WE’VE GOT A THIRD FIGHT NINE SECONDS INTO THE GAME JT MILLER AND COLTON PARAYKO 🚨 pic.twitter.com/EcYyGPl8Ir — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) February 16, 2025

أمر شائع

ويرجع عدم تدخّل الحكام إلى تقاليد معروفة في رياضة الهوكي، حيث تُعد المشاجرات أمرًا شائعًا ومقبولًا إلى حد كبير. ويُسمح للاعبين بحسم خلافاتهم فيما بينهم داخل حدود معينة، ويتدخّل الحكام فقط عند سقوط أحد اللاعبين أو فقدان الاشتباك لتوازنه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الثقافة الخاصة باللعبة، تميّز هوكي الجليد عن كثير من الرياضات الأخرى، حيث تُعتبر هذه المشاجرات جزءًا من إثارة المباريات وطابعها الحماسي.

وتتواصل منافسات بطولة “4 Nations Face-Off”، حيث تلتقي كندا مع فنلندا، في حين تواجه الولايات المتحدة منتخب السويد، على أن تُقام المباراة النهائية مساء الخميس.