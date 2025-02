اشتباكات بالأيدي تشعل مواجهة بين الولايات المتحدة وكندا في مباراة للهوكي (شاهد)

شهدت مباراة منتخبي الولايات المتحدة وكندا، ضمن بطولة “4 Nations Face-Off” لهوكي الجليد، بداية ساخنة مساء السبت الماضي، حيث اندلعت 3 اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين بعد 9 ثوانٍ فقط من انطلاق المواجهة.

وبعد عودة الهدوء إلى أرضية الملعب، بدأ التسجيل بوتيرة سريعة، حيث تقدم كونور ماكديفيد لصالح كندا عند الدقيقة 5:31، قبل أن يدرك جيك غينتزل التعادل للولايات المتحدة بعد أقل من 5 دقائق.

وعلى الرغم من استمرار الاشتباك عدة لحظات، فلم يتدخل الحكام لفض النزاع، الأمر الذي أثار تساؤلات لدى بعض المتابعين حول أسباب هذا النهج.

WE’VE GOT A THIRD FIGHT NINE SECONDS INTO THE GAME

JT MILLER AND COLTON PARAYKO 🚨 pic.twitter.com/EcYyGPl8Ir

— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) February 16, 2025