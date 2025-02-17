مصر.. مصرع 10 وإصابة آخرين بانهيار عقار في منطقة كرداسة (فيديو)

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأثنين، انتشال 10 جثث وإصابة 8 أشخاص في حادث انهيار منزل مكوّن من 3 طوابق في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

وبحسب بوابة “أخبار اليوم” الحكومية، تلقّت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا بانهيار عقار ووجود وفيات ومصابين، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتبين انهيار منزل وبدأت البحث عن المفقودين تحت الانقاض.

وأحاطت الأجهزة الأمنية محيط الواقعة بكردون، فيما يجرى رجال المباحث التحريات حول الواقعة في حين تمركزت سيارات الإسعاف بموقع الانهيار، ويجرى البحث عن باقي المفقودين تحت الأنقاض.

98 ألف مبنى موشك على السقوط

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة حوادث انهيار لمبان سكنية مأهولة خلّفت ضحايا في الكثير من المحافظات.

ويشير آخر إحصاء سكاني أجري في مصر عام 2017 إلى أن نحو 3 ملايين مبنى تمثل 24% من مباني مصر تحتاج إلى ترميم، وأن نحو 98 ألف مبنى مأهول ينبغي إخلاؤها وهدمها.