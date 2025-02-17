وزير الخارجية الإسرائيلي: حل الدولتين سيؤدي إلى قيام “دولة حماس”

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أكد، خلال لقائه وفدًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أن حل الدولتين سيؤدي إلى قيام “دولة حماس” الأمر الذي سيشكل خطرًا مباشرًا على إسرائيل، على حد وصفه.

وشدَّد ساعر على رفض أي وجود لقوات مسلحة أو سيادة أجنبية غرب نهر الأردن، ورأى ذلك شرطًا أساسيًّا لضمان أمن إسرائيل.

وحذر ساعر -وفقًا للقناة- من تطورات مقلقة في المشروع النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن طهران تسعى للوصول إلى سلاح نووي لتعويض تراجع نفوذها الإقليمي على خلفية الحرب الدائرة في المنطقة.

الحوثيون “خطر على النظام العالمي”

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن تهديدات الحوثيين لا تستهدف إسرائيل فقط، بل تمثل خطرًا على النظام العالمي والتجارة الدولية وحرية الملاحة البحرية.

ودعا ساعر إلى تشكيل تحالف إقليمي ودولي للقضاء على الحوثيين، محذرًا من أن الحديث عن “ردعهم” قد يكون وصفًا مضللًا، لأن الخطر الذي يشكلونه يتطلب تحركًا حاسمًا.

“تهريب” الأموال إلى حزب الله

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن ساعر تحدَّث عن محاولات مكثفة من إيران لتهريب الأموال إلى حزب الله عبر مسارات متعددة، من بينها لبنان وتركيا، وبالتعاون مع الأخيرة.

وحذر ساعر من أن هذه الأموال قد تسهم في تعزيز قوة الحزب، ما يشكل خطرًا على استقرار لبنان، ويُضعف فرص بناء جيش لبناني قوي يكون القوة العسكرية الرسمية في البلاد.

رفض الانسحاب الأمريكي من سوريا

وفي رده على سؤال بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، أبدى ساعر معارضته لهذه الخطوة في المرحلة الحالية، وقال إن انسحابًا كهذا “سيؤثر سلبًا في جهود محاربة تنظيم الدولة، كما سيضر بموقف الأكراد في المنطقة”.