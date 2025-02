الأغذية العالمي: المجاعة تأكدت في أكثر من 10 مواقع بالسودان وتهدد 17 منطقة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن المجاعة تأكدت في أكثر من 10 مواقع بالسودان، وأنها تهدد 17 منطقة أخرى بالبلاد، ووصفت المديرة التنفيذية للبرنامج الوضع بأنه “فشل جماعي يُخجل المجتمع الدولي”.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين “هذه أزمة جوع كاملة النطاق وسأسميها كارثة.. الحرب الأهلية قتلت الآلاف وشردت الملايين وأشعلت النار في البلاد”.

وأضافت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، قائلة “ومع ذلك تم نسيانها.. رغم كونها مركز أكبر وأشد أزمة جوع في العالم على الإطلاق”، بحسب وصفها.

من ناحية أخرى، أطلقت منظمات تابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، نداءً لجمع مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار من أجل مساعدة المدنيين المتضررين من الصراع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.

وأشار بيان مشترك أصدرته منظمات الأمم المتحدة المعنية، إلى أن السودان يعيش إحدى أشد أزماته تدميرا في الوقت الراهن، وقال البيان “تدعو الأمم المتحدة وشركاؤها لحراك عالمي لجمع 6 مليارات دولار لمساعدة الناس في البلاد والمنطقة”.

وقال البيان إن الصراع المستمر منذ نحو عامين، أدى إلى تأجيج أزمة حماية كارثية ونزوح 12 مليون شخص، وأكد أن ” المدنيين ما زالوا يتعرضون للقتل والإصابة في الصراع، إضافة لتدمير المستشفيات والأسواق والبنية التحتية الأساسية الأخرى”.

24.6M people are facing acute hunger in Sudan.@WFP is a lifeline for families struggling to survive.

Famine will not be contained without increased support & until warring parties stop restricting humanitarian access. pic.twitter.com/goMUckiAUC

— Cindy McCain (@WFPChief) February 16, 2025