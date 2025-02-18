الأغذية العالمي: المجاعة تأكدت في أكثر من 10 مواقع بالسودان وتهدد 17 منطقة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن المجاعة تأكدت في أكثر من 10 مواقع بالسودان، وأنها تهدد 17 منطقة أخرى بالبلاد، ووصفت المديرة التنفيذية للبرنامج الوضع بأنه “فشل جماعي يُخجل المجتمع الدولي”.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين “هذه أزمة جوع كاملة النطاق وسأسميها كارثة.. الحرب الأهلية قتلت الآلاف وشردت الملايين وأشعلت النار في البلاد”.

وأضافت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، قائلة “ومع ذلك تم نسيانها.. رغم كونها مركز أكبر وأشد أزمة جوع في العالم على الإطلاق”، بحسب وصفها.

نداء أممي لمساعدة المدنيين

من ناحية أخرى، أطلقت منظمات تابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، نداءً لجمع مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار من أجل مساعدة المدنيين المتضررين من الصراع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.

وأشار بيان مشترك أصدرته منظمات الأمم المتحدة المعنية، إلى أن السودان يعيش إحدى أشد أزماته تدميرا في الوقت الراهن، وقال البيان “تدعو الأمم المتحدة وشركاؤها لحراك عالمي لجمع 6 مليارات دولار لمساعدة الناس في البلاد والمنطقة”.

المدنيون يُقتلون

وقال البيان إن الصراع المستمر منذ نحو عامين، أدى إلى تأجيج أزمة حماية كارثية ونزوح 12 مليون شخص، وأكد أن ” المدنيين ما زالوا يتعرضون للقتل والإصابة في الصراع، إضافة لتدمير المستشفيات والأسواق والبنية التحتية الأساسية الأخرى”.

24.6M people are facing acute hunger in Sudan.@WFP is a lifeline for families struggling to survive. Famine will not be contained without increased support & until warring parties stop restricting humanitarian access. pic.twitter.com/goMUckiAUC — Cindy McCain (@WFPChief) February 16, 2025

وأشار البيان إلى أن نحو ثلثي السكان يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، وأن البلاد تواجه ظروف المجاعة، موضحا أن الأمم المتحدة تهدف إلى مساعدة نحو 26 مليون شخص في البلاد والمنطقة في إطار خطة الاستجابة الإنسانية واللاجئين 2025، التي أطلقت بشأن السودان.

من جانبه، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر في البيان المذكور إن السودان يعيش حالة طوارئ إنسانية ذات أبعاد “مروعة”.

“المجاعة تلوح في الأفق”

وأضاف فليتشر أن “المجاعة تلوح في الأفق في السودان.. والعنف الجنسي منتشر، والأطفال يُقتلون ويُصابون.. والمعاناة مروعة، لكن خطتنا هي شريان حياة لملايين الأشخاص”.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف إبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية. وقد قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية إلى إنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتدّ إلى 13 ولاية من أصل 18.