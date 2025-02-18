سيناتور أمريكي يكشف علاقة “طوفان الأقصى” بحظر تيك توك في الولايات المتحدة

اعترف السيناتور الأمريكي مايك غالاغر، الذي شارك في تقديم مشروع قانون حظر تيك توك في الولايات المتحدة، بأن الفيديوهات التي نُشرت على المنصة بعد اندلاع معركة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت القوة الدافعة وراء إقرار القانون في الكونغرس الأمريكي.

وقال غالاغر خلال مؤتمر ميونخ للأمن “القانون ظل ميتًا حتى السابع من أكتوبر، عندما بدأ الناس في رؤية كم هائل من المحتوى ‘المعادي للسامية’ على المنصة، فأصبح مشروع القانون ذا زخم مرة أخرى، ثم ارتكبت تيك توك خطأ فادحًا بعدها”.

وقدَّم غالاغر مشروع القانون في الكونغرس بمشاركة زميله السيناتور مارك وارنر خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، محذرًا من خطورة تيك توك على الأمن القومي.

وفي إبريل/نيسان الماضي، أصدر بايدن قانونًا يُلزم تيك توك بفصل عملياته في الولايات المتحدة عن شركته الأم الصينية “بايت دانس” (ByteDance) قبل منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الرئيس دونالد ترامب بعد توليه منصبه في 20 يناير وقع أمرًا تنفيذيًّا بإرجاء تنفيذ القانون مدة 75 يومًا.

وعبَّر ترامب عن اهتمامه بأن تمتلك الحكومة الأمريكية حصة في التطبيق الذي يستخدمه نحو نصف سكان الولايات المتحدة.

وما زال مصير تيك توك غير واضح حتى الآن في الولايات المتحدة، خصوصًا بعد الموقف المبدئي الذي أعلنته الشركة الأم بعدم بيعه.