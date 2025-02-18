“ظنوا أنها ستحميهم من قذائف المقاومة”.. الجزيرة مباشر تكشف تفاصيل “مجزرة الجرافات” في غزة (فيديو)

كشف وقف إطلاق النار في غزة عن معركة شرسة خاضتها المقاومة ضد جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، استُهدف خلالها عدد من الجرافات الإسرائيلية.

وقال مراسل الجزيرة مباشر محمد وشاح “في منطقة شرق مخيم البريج، دارت معركة من المعارك الشرسة، وتُعَد آخر معركة شهدها المخيم”، مشيرًا إلى موقعها تحديدًا “شرق مسجد الشهيد أو ما يُسمى دوار أبو عطايا”.

وأضاف “في هذه المعركة، استُهدفت جرافات بقذيفة الياسين 105″، وتجوَّل بعدها في المكان، ولاحظ جزءًا من بقايا هذه الجرافات العسكرية.

وتابع “بقايا الجرافات لا تزال موجودة، وكذلك شبك الحماية الذي يضعه الاحتلال دائمًا على الجرافات، ظنًّا منه أنه يحميها من قذائف المقاومة الفلسطينية، ولكن هذا ما حصل (في إشارة إلى الدمار الذي حدث للجرافة)”.

وبشكل دوري، كانت المقاومة الفلسطينية تنشر مقاطع مصورة، توثق استهدافها آليات عسكرية إسرائيلية، وإيقاعها الجنود قتلى وجرحى.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المقسَّم إلى ثلاث مراحل، كل منها تستمر 42 يومًا، مع شرط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.