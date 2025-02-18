عبد الكريم فرج.. فلسطيني حول منزل عائلته المدمر إلى فرن بدائي لخبز الصاج في جباليا

حوّل الشاب عبد الكريم فرج، أنقاض منزل عائلته المدمر بوسط مخيم جباليا إلى فرن بدائي لصناعة خبز الصاج السوري؛ رغبة منه في تعزيز صمود سكان شمال قطاع غزة العائدين من رحلة نزوح شاقة إلى مخيم جباليا.

وقال فرج للجزيرة مباشر، إنه عائد من نزوح استمر 15 شهرًا بمدينة دير البلح وسط القطاع، وإنه اختار هذا الكوخ الذي بناه على أنقاض منزل عائلته المكون من 5 طوابق لإنشاء الفرن البدائي.

وأضاف أن هدفه الرئيسي تعزيز صمود أهالي المخيم للبقاء والعيش في المخيم رغم كل التحديات والظروف.

وأوضح فرج، أن مخيم جباليا لا يوجد به أي مخبز قيد العمل، وأن توفير الخبز أو أي من مشتقاته لأهالي المخيم مهمة صعبة للغاية؛ وأنه يوفر خبز الصاج السوري للمقيمين في المخيم طوال الوقت وفي ساعات متأخرة من الليل.

وأوضح أن هذا الفرن إلى جانب أنه مصدر رزق له ولعدد من الشباب؛ فهو أبلغ ردّ على مخططات التهجير والأفكار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة وسكانه، على حد وصفه.

وقال : “بدناش نطلع ولا نهاجر، إحنا مش محتاجين نطلع، بالقوة أو غير القوة.. بكيفنا أو غير كيفنا.. إحنا أبدا مش طالعين وسنبقى في القطاع، ولن يعيش فيه أحد غيرنا ولا زينا”.

وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجهه هي تهالك المنزل واحتمال سقوطه على رؤوسهم في أي لحظة؛ لا سيما في ظل استمرار هطل الأمطار الغزيرة.

لكنه عاد ليؤكد للجزيرة مباشر، أن ذلك لن يكون سببًا في توقفهم عن العمل الذي يقومون به بشكل بدائي ويدوي وفق الطرق التقليدية، وأنهم يعتمدون على وقود الأخشاب بسبب عدم توفر غاز الطهي.