من داخل مبنى الكونغرس الأمريكي: “أطباء ضد الإبادة الجماعية”: يجب إعادة بناء غزة على نفقة من دمروها (فيديو)

نظمت منظمة “أطباء ضد الإبادة الجماعية” في الولايات المتحدة، الأربعاء، وقفة احتجاجية داخل مبنى “الكونغرس” الأمريكي، للمطالبة بحماية العاملين في المجال الصحي في غزة، وإعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما طالب المجتمعون بالإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان.

وفي كلمة نيابة عن الأطباء ألقاها الطبيب نضال جبور، وجّه رسالة لمجلس الشيوخ الأمريكي قائلًا: “نحن نتحد في منظمة أطباء ضد الإبادة الجماعية لنرسل رسالة واضحة لمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، بأن الإبادة والتهجير القسري يجب أن ينتهيا فورًا”.

وأكد أن واجبهم كعاملين في القطاع الصحي لا يتوقف عند أبواب المستشفيات، بل هناك مسؤوليات تقع على عاتقهم وهي “حماية كل الأرواح، وعلينا دق ناقوس الخطر عند مشاهدة الجرائم ضد الإنسانية”.

وشدد على أن ما يحدث في فلسطين بحق الفلسطينيين هو “إبادة جماعية، تم تمويلها من خلال ضرائبنا ونحن نرفض هذا التواطؤ”.

Live February 19 https://t.co/OaDIQl1LK9 — Doctors Against Genocide (@docstopgenocide) February 19, 2025

مطالب “أطباء ضد الإبادة الجماعية”

وطالب جبور مجلس الشيوخ باتخاذ إجراءات فورية، أولها “دعم القرار 68 الذي يعيد التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في العيش والبقاء في موطنه وتقرير مصيره، بدون دعم عسكري أمريكي لتهجيرهم القسري”.

وثاني الطلبات هو استئناف تمويل (الأونروا)، “حيث تؤمّن الأونروا 70% من الخدمات الصحية في غزة”، مشيرا إلى أن “80% من سكان غزة لاجئون يعتمدون بالكامل عليها، كما أنها تؤمّن التعليم لأكثر من 50% من أطفال غزة”.

وقال جبور إن “قطع التمويل يعني قطع الغذاء والأدوية والتعليم عن ملايين اللاجئين، وهو عقاب جماعي لا إنساني وغير مقبول”.

وأكد جبور ضرورة وقف إطلاق نار دائم بدلًا من هدن مؤقتة أو مفاوضات، ودعا إلى “إنهاء المجازر ضد المدنيين الأبرياء وتقديم مساعدات إنسانية غير معرقلة”، وإعادة بناء غزة على نفقة من دمروها، خصوصًا الولايات المتحدة وإسرائيل”.

كما طالب بالإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية وزملائه المحتجزين بطرائق غير شرعية.

وختم جبور كلمته قائلًا: “نحن هنا لأننا نؤمن أن الولايات المتحدة بإمكانها أن تكون أفضل، ونؤمن بشجاعة الشعب الأمريكي وقدرته على الوقوف من أجل الإنسانية والحياة. نحن الأطباء علينا أن نحيا هذه الأرواح وهذه المبادئ التي يجب أن تدافع عنها الولايات المتحدة، ولن نتوقف حتى يسمعنا كل أعضاء مجلس الشيوخ ونطالب بتحقيق العدالة”.

وخلال الوقفة، طالبت قوات الأمن في “الكونغرس” أعضاء منظمة “أطباء ضد الإبادة الجماعية” بفض وقفتهم الاحتجاجية ومغادرة مقر “الكونغرس”.

ومنظمة “أطباء ضد الإبادة الجماعية” هي “ائتلاف عالمي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، مكرس لتحقيق النجاح حيث فشلت الحكومات العالمية في مواجهة ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، بحسب تعريفهم على موقعهم الخاص.