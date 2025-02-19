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البحرية الأمريكية تنقذ طاقم سفينة تجارية إيرانية غرقت في الخليج العربي

السفينة الإيرانية غرقت في مياه الخليج العربي
السفينة الإيرانية غرقت في مياه الخليج العربي (رويترز)
19/2/2025

قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن البحرية الأمريكية وخفر السواحل أنقذا مجموعة من البحارة الإيرانيين والهنود كانوا على متن سفينة تجارية إيرانية غرقت في الخليج العربي.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس الثلاثاء أنه تم إنقاذ سبعة بحارة كانوا في السفينة “إم في شايستيه”، التي أصدرت نداء إستغاثة طلبا للمساعدة، موضحة أنها “سفينة إيرانية كانت ترفع العلم القطري، وهو أمر معتاد عندما تكون في المياه الإقليمية”.

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وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن البحارة السبعة، بينهم خمسة إيرانيين وهنديان، تم نقلهم إلى السفينة الأمريكية “يو إس سي جي سي كلارينس ستفين”، وأنهم تلقوا العلاج اللازم.

السفينة التي قامت بعملية الإنقاذ تابعة للأسطول الأمريكي الخامس
السفينة التي قامت بعملية الإنقاذ تابعة للأسطول الأمريكي الخامس (رويترز)

وذكر موقع “ماريتيم أكزيكيتيف”، المتخصص في متابعة حركة السفن والأنشطة البحرية، أن السفينة الأمريكية التي أنقذت البحارة الإيرانيين والهنود أنضمت، ضمن ستة سفن سريعة الاستجابة، للعمل مع الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين في عام 2022.

وأضاف الموقع أن هذه السفن تقوم بعمليات متابعة ورقابة دورية في جنوب غرب آسيا.

المصدر : تويتر + مواقع أجنبية

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