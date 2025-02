البحرية الأمريكية تنقذ طاقم سفينة تجارية إيرانية غرقت في الخليج العربي

قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن البحرية الأمريكية وخفر السواحل أنقذا مجموعة من البحارة الإيرانيين والهنود كانوا على متن سفينة تجارية إيرانية غرقت في الخليج العربي.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس الثلاثاء أنه تم إنقاذ سبعة بحارة كانوا في السفينة “إم في شايستيه”، التي أصدرت نداء إستغاثة طلبا للمساعدة، موضحة أنها “سفينة إيرانية كانت ترفع العلم القطري، وهو أمر معتاد عندما تكون في المياه الإقليمية”.

U.S. Navy and Coast Guard Rescue Iranian and Indian Mariners on Sinking Commercial Iranian Vessel in the Arabian Gulf

Great work today by personnel aboard the U.S. Navy ship USS DEVASTATOR (MCM 6) and U.S. Coast Guard Cutter (USCGC) CLARENCE SUTPHIN JR (WPC 1147) in the Arabian… pic.twitter.com/z7kbXBeGnL

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 18, 2025