انتقادات واسعة بعد نشر البيت الأبيض مشاهد “مهينة” لترحيل مهاجرين مقيدين بالأصفاد

أثار نشر البيت الأبيض لمقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، أمس الثلاثاء، موجة واسعة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يتضمن عملية ترحيل مهاجرين غير نظاميين في سياتل، مقيدين بالأصفاد، واستخدمت فيه تقنية “إي إس إم أر” (ASMR) الشهيرة، التي توضع عادة لأغراض الاسترخاء النفسي، كموسيقى خلفية للقطات الفيديو.

واستنكر مدونون نشر مقطع الفيديو ووصفوه بغير الإنساني، وأدانوا بشدة السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المهاجرين، معتبرين أن هذه الخطوة تتجاوز حدود الكرامة الإنسانية.

وكتب المدون تيموتي راب على إكس: “حساب حكومي رسمي ينشر هذا هو أمر مهين تمامًا. يجب على من ضغط على زر النشر أن يشعر بالخجل، ولكننا نعلم أن أنصار ترامب غير قادرين على الشعور بالخجل أو التحلي بالكرامة أو التفكير الذكي. ومن المزعج بشكل مستمر أن نتشارك هذا البلد مع هؤلاء الحمقى من أنصار ترامب”.

An official government account posting this is an absolute embarrassment. Whoever hit send should be ashamed, but we know MAGA fuckwads are incapable of shame, decency or a single intelligent thought. It's so consistently humiliating having to share this country with MAGA morons. https://t.co/fCUhLwLrc9

— Timothy Rapp (@TRappaRT) February 18, 2025