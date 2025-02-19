انتقادات واسعة بعد نشر البيت الأبيض مشاهد “مهينة” لترحيل مهاجرين مقيدين بالأصفاد

أثار نشر البيت الأبيض لمقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، أمس الثلاثاء، موجة واسعة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يتضمن عملية ترحيل مهاجرين غير نظاميين في سياتل، مقيدين بالأصفاد، واستخدمت فيه تقنية “إي إس إم أر” (ASMR) الشهيرة، التي توضع عادة لأغراض الاسترخاء النفسي، كموسيقى خلفية للقطات الفيديو.

واستنكر مدونون نشر مقطع الفيديو ووصفوه بغير الإنساني، وأدانوا بشدة السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المهاجرين، معتبرين أن هذه الخطوة تتجاوز حدود الكرامة الإنسانية.

ASMR: Illegal Alien Deportation Flight 🔊 pic.twitter.com/O6L1iYt9b4 — The White House (@WhiteHouse) February 18, 2025

وكتب المدون تيموتي راب على إكس: “حساب حكومي رسمي ينشر هذا هو أمر مهين تمامًا. يجب على من ضغط على زر النشر أن يشعر بالخجل، ولكننا نعلم أن أنصار ترامب غير قادرين على الشعور بالخجل أو التحلي بالكرامة أو التفكير الذكي. ومن المزعج بشكل مستمر أن نتشارك هذا البلد مع هؤلاء الحمقى من أنصار ترامب”.

An official government account posting this is an absolute embarrassment. Whoever hit send should be ashamed, but we know MAGA fuckwads are incapable of shame, decency or a single intelligent thought. It's so consistently humiliating having to share this country with MAGA morons. https://t.co/fCUhLwLrc9 — Timothy Rapp (@TRappaRT) February 18, 2025

وعبر المدون بوي أون ستريب عن غضبه، قائلا: “من الجنون أن نفكر في أن أعظم ديمقراطية في العالم تبث مواد تسهم في تجريد الإنسان من إنسانيته، إنه مستقبل مظلم حقًا، أعني، هم فكروا في هذه الفكرة، وصوروها، ثم رفعوها وكتبوا التعليق، ولم يجد أي شخص حتى لمرة واحدة شيئًا خاطئًا؟ يا له من عالم فاسد هذا”.

بدوره علق آخر: “هذا هو المنشور الأكثر دكتاتورية وقذارة وازدراءً وحقارة، والذي يمكن أن أتخيله صادر عن الٌحساب الرسمي للبيت الأبيض. نحن نعود إلى الوراء بسرعة خطيرة. اللعنة على كل شيء يتعلق بهذا، واللعنة عليك إذا كنت موافقًا على هذا”.

وكتبت المدونة كارولين كارثي: “لا يهمني من أي جانب أنت أو من كنت قد انتخبت، أعتقد أننا جميعًا يمكننا الاتفاق على أن هذا شيء مُرعب للغاية”. واتفق معها مدون آخر قائلاً: “سواء كنت توافق على الترحيل أم لا، لا يجب عليك التقليل من هؤلاء الناس أو السخرية منهم أو إذلالهم. يجب أن نكون قدوة للعالم في معاملة الناس بكرامة، هذه كراهية وفقر في الطباع. اللعنة على كل من وافق على هذا ونشره”.

وأعاد وزير الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب، إيلون ماسك، نشر مقطع الفيديو على صفحته عبر إكس معلقًا بضحكة ساخرة ورمزين تعبيرين يتمثلان في رجل ملون وميدالية.

من جانبها، كتبت وزيرة الأمن الداخلي في إدارة ترامب كريستين ناؤوم عبر حسابها على إكس: “هذا المساء، أُعلن عن حملة إعلانات ضخمة على الصعيدين الوطني والدولي بقيمة ملايين الدولارات، تهدف إلى تحذير المهاجرين غير الشرعيين من مغادرة بلادنا فورًا أو مواجهة الترحيل مع حظر العودة إلى الولايات المتحدة. هذا التحرك يعد تحذيرًا شديدًا للمهاجرين غير الشرعيين المجرمين بعدم القدوم إلى أمريكا. وفي حال قدومهم، سيتم ملاحقتهم وترحيلهم”.