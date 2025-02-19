بالأعلام والهتاف والأغاني الشعبية.. جماهير البوسنة تناصر فلسطين خلال مباراة للهوكي مع إسرائيل (فيديو)

هتفت جماهير البوسنة والهرسك لفلسطين في المدرجات خلال مباراة هوكي بين فريق بلادهم والفريق الإسرائيلي، الاثنين، في العاصمة سراييفو.

ووثّقت مقاطع “فيديو” على منصات التواصل الاجتماعي هتافات المشجعين، الذين ارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية، فيما حمل آخرون العلم الفلسطيني.

كما تظاهر عدد من المشجعين خارج الملعب الذي أقيمت عليه المباراة، حيث رددوا شعارات داعمة للشعب الفلسطيني، مثل “فلسطين حرة من النهر إلى البحر”، في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

رقصات وأغان شعبية لمناصرة فلسطين

وأظهرت مقاطع “الفيديو” طفلة ترتدي الكوفية الفلسطينية وهي تؤدي رقصة شعبية تعبيرا عن دعمها للفلسطينيين، وخلفها الجمهور يردد شعارات مناصرة لفلسطين على وقع موسيقى شعبية.

كما رفع بعض المشجعين لافتات تندد بسياسة الفصل العنصري من جانب إسرائيل، وبالإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 48 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 111 ألف جريح، ونحو 10 آلاف من المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.