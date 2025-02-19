القسام وسرايا القدس تعلنان الإفراج عن رفات أسرى إسرائيليين قتلوا بنيران الاحتلال

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأربعاء، قرارها الإفراج عن رفات الأسير الإسرائيلي عوديد ليفشيتس.

وقال المتحدث باسم سرايا القدس، أبو حمزة إن عملية الإفراج ستتم غدا الخميس، وذلك في إطار الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.

وأكد أبو حمزة أن عوديد ليفشيتس كان أحد الأسرى الذين “تعمد العدو الصهيوني قتلهم بالغارات الجوية خلال معركة طوفان الأقصى“.

كما أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أبو عبيدة، تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس، والذين كانوا جميعًا على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال.

سـ.ـرايا القدس: "قررنا الإفراج عن رفات الأسير الصـ.ـهيوني عوديد ليفشيتس يوم غد الخميس" pic.twitter.com/cXXjI9kuAU — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 19, 2025

وكانت حركة المجاهدين الفلسطينية، أعلنت تسليم جثامين عائلة إسرائيلية كانت قد أسَرتها حيّة خلال عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد أبو بلال الناطق باسم الحركة أن كتائب المجاهدين كانت حريصة على حياة الأسرى لديها، إلا أن قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع تسبّب في مقتله.

وسبق أن قالت المقاومة إن جيش الاحتلال تسبب على مدار الحرب، في قتل العديد من الأسرى الإسرائيليين في غزة، عبر القصف العشوائي على المدن والمخيمات.

الجزء الأخير من تبادل الأسرى

وأعلنت حركة (حماس)، الثلاثاء، الإفراج، السبت المقبل، عن بقية الأسرى الإسرائيليين الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وعددهم 6.

وأضافت أنها قررت كذلك تسليم إسرائيل 4 من جثث أسراها، الخميس المقبل.

وقال القيادي في (حماس) خليل الحية إن حركته والمقاومة “قررت تسليم 4 من جثامين أسرى الاحتلال (الإسرائيلي) الخميس 20 فبراير الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة بيباس، على أن يفرج العدو السبت 22 فبراير، عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق”.

ولفت كذلك إلى أنه سيتم استكمال تسليم باقي الجثامين المتفق عليهم ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق في الأسبوع السادس (الأسبوع المقبل).

وبالإفراج المرتقب عن الجثث والأسرى، تكون (حماس) نفذت كامل بنود المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بتسليم إسرائيل 33 أسيرا منهم 25 أسيرا حيا و8 جثامين.

في المقابل أفرجت إسرائيل حتى الآن عن 1135 فلسطينيا، بينهم عشرات من أسرى المؤبدات، فيما يتوقع أن تفرج هذا الأسبوع والأسبوع المقبل عن 502 أسير فلسطيني ليبلغ إجمالي الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق 1737 أسيرا.