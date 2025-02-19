غزة.. 6 شهداء بينهم اثنان انتُشلا من تحت الركام وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، إن المستشفيات استقبلت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 6 شهداء بينهم اثنان تم انتشال جثمانيهما من تحت الركام، وشهيد متأثر بجراحه، و3 شهداء جدد، إضافة إلى 11 إصابة.

وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، لنقص المعدات.

وقال الدفاع المدني في غزة إن “طواقمنا تتمكن من انتشال رفات شهيدين أب ونجله من عائلة عابدين كانا قد فقدا في أغسطس من العام الماضي بتل السلطان غرب مدينة رفح“.

كما أظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر رصد عمليات البحث عن جثامين الشهداء تحت منزل عائلة البنا في مخيم جباليا، دون تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى أي منهم حتى لحظة كتابة الخبر.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن “رجال الدفاع المدني يواجهون صعوبات في استخراج جثامين الشهداء الخمسة بسبب ضعف الإمكانيات وغياب المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام”.

وأعلنت وزراة الصحة عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 48 ألفا و297 شهيدا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بشأن الشهداء والجرحى الفلسطينيين في القطاع: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48.297 شهيدا و111.733 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023”.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف فلسطينيين بالقصف أو إطلاق النار بمسيراته، ما يسفر عن قتلى وجرحى.