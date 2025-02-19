نتنياهو: غدا سيكون يوما شديد الصعوبة على إسرائيل (فيديو)

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عملية تسلم أربعة من جثامين الأسرى الإسرائيليين، التي من المخطط أن تتم غدا الخميس، بأنها بالغة الصعوبة، معبرا عن شعوره الشديد بالحزن والألم.

وكان خليل الحية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، أعلن أمس الثلاثاء، أن الحركة قررت الإفراج عمّن تبقّى من أسرى الاحتلال الإسرائيلي الأحياء، المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعددهم 6 أسرى، كما قررت تسليم 4 من جثامين أسرى الاحتلال الخميس، وأكد أن الحركة جاهزة للانخراط في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وقال نتنياهو اليوم الأربعاء في كلمة متلفزة “سيكون (الخميس) يوما شديد الصعوبة بالنسبة لإسرائيل، يوما من العذاب”.

وتابع قائلا “نحن نعيد إلى الوطن أربعة من شهدائنا الأحباء، نحن نحتضن العائلة، وقلب أمة كاملة يتمزق. قلبي يتمزق”.

واضاف نتنياهو أن “قلب العالم كله ينبغي أن يتمزق لأنه نرى مع أي وحوش نتعامل”، مشيرا إلى “أنه رغم الشعور بالحزن والألم لكننا عازمون على أن أمرا مثل هذا لن يتكرر أبدا”.

عائلات الأسرى تحذر

وفي السياق ذاته حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو الأربعاء من تأجيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار غزة، وطالبته بتقديم توضيحات عاجلة بشأن مصير ذويهم.

وقالت العائلات عبر منصة إكس الأربعاء إنها تطالب نتنياهو بتقديم توضيحات عاجلة بشأن القرارات المتعلقة بمصير أحبائهم.

كما حذرت عائلات الأسرى من أن الفشل في بدء المرحلة الثانية يعني خطرا واضحا وملموسا على العشرات من المختطفين الأحياء وعلى القدرة على استعادة جثث القتلى للدفن في إسرائيل.

وأضافت عائلات الأسرى أن الأخبارعن العودة المبكرة للمختطفين السبت المقبل تبعث على الأمل والإيمان، ولكنها تشكل أيضا دليلا واضحا على أنه من الممكن تسريع الجداول الزمنية وعودة الجميع في فترة زمنية أقصر بكثير.