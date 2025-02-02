تكساس تحظر استخدام تطبيق “ديب سيك” على الأجهزة الحكومية

حظر حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي لشركة “ديب سيك” الصينية على الأجهزة الحكومية، بعد الضجة التي أثارها التطبيق في أسواق المال العالمية ومنتديات الأمن الإلكتروني.

وأعلن أبوت، في بيان السبت، منع استخدام عدد من التطبيقات الصينية على أجهزة الحاسوب التابعة للدولة، بما في ذلك تطبيق الذكاء الاصطناعي “ديب سيك” وتطبيقا التواصل الاجتماعي “ريد نوت” و”ليمون 8″.

وأوضح أبوت أن “تكساس لن تسمح للحزب الشيوعي الصيني بالتسلل إلى البنية التحتية الحيوية للولاية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وجمع البيانات ووسائل التواصل الاجتماعي”. وأضاف أن “الدولة ملتزمة بحماية البلاد والدفاع عنها ضد الجهات الأجنبية المعادية”.

بهذا القرار، أصبحت تكساس أول ولاية أمريكية تحظر استخدام “ديب سيك”.

وقبل أيام، ذكر موقع أكسيوس الإخباري أن مكاتب الكونغرس الأمريكي تلقت تحذيرات بعدم استخدام تطبيق “ديب سيك”، مشيرًا إلى أن ذلك جاء في إشعار إلى المكاتب أرسله كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب.

وكانت “ديب سيك” قد أطلقت في 20 يناير/كانون الثاني المنقضي نموذج ذكاء اصطناعي جديدًا في الصين، يتميز بتكلفته المنخفضة واستخدامه لعدد قليل من الرقائق مقارنة بشركات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

وبدأ هذا النموذج بالانتشار على نطاق واسع بالعالم في مدة قصيرة، محققًا نجاحًا كبيرًا، إذ تجاوز تطبيق “تشات جي بي تي” الأمريكي، وأصبح أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي استخدامًا.

وأثار إطلاق هذا النموذج الصيني المنخفض التكلفة تساؤلات بشأن هيمنة الشركات الغربية، لا سيما الأمريكية، على هذا القطاع رغم الاستثمارات الكبيرة التي توجهها لهذا المجال.