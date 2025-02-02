استشهاد طفل وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي لسيارة في غزة (فيديو)

استشهد طفل وأصيب عدد من الفلسطينيين، ظهر اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في شارع الرشيد غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن مستشفى العودة استقبل عددًا من المصابين على إثر القصف قرب جسر وادي غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، السبت، وصول 27 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع، بينهم 24 جثة انتُشلت من تحت الركام، إضافة إلى شهيدين توفيا متأثرين بجروحهما وشهيد جديد.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 47487 معظمهم من الأطفال والنساء، في حين بلغ عدد الجرحى 111588 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

رواية جيش الاحتلال

من جهته، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو أطلق اليوم ما وصفه بـ”نيران تحذيرية” لإبعاد “سيارة مشبوهة تتحرك شمالًا من وسط قطاع غزة، من دون المرور عبر ممر الفحص المتفق عليه”، ورأى ذلك “انتهاكًا للاتفاق”.

وادعى المتحدث أن الجيش اتخذ إجراءات لتقليل إصابة “غير المتورطين”، بما فيها استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية مستمرة.

ويتنقل الفلسطينيون مشيًا على طول شارع الرشيد (البحر)، إذ يُمنع تنقلهم بالسيارات، في حين تمر المركبات عبر شارع صلاح الدين شرق غزة، قادمة من الجنوب إلى الشمال، بعد خضوعها لعملية تفتيش تنفذها قوة مشتركة.

وتمكن النازحون من مدينة غزة ومحافظة الشمال من العودة إلى مناطقهم السكنية من جنوب القطاع ووسطه، بدءًا من الاثنين الماضي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أكثر من 15 شهرًا من الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وفي 19 يناير/كانون الثاني المنقضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.