سموتريتش يكشف عن طلباته من نتنياهو قبل لقائه ترامب.. هذا ما قاله

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى العمل على “فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية” المحتلة خلال زيارته لواشنطن.

وغادرت طائرة نتنياهو مطار بن غوريون في تل أبيب صباح اليوم، متوجها إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب سموتريتش على منصة إكس “السيد رئيس الوزراء، أرسل إليك أطيب تمنياتي في هذا الاجتماع المهم مع رئيس الولايات المتحدة المحب لإسرائيل، دونالد ترامب“.

وأشار سموتريتش إلى أن الوقت الحالي يحمل الكثير من الأخطار، مضيفًا “النصر الكامل في غزة، وتدمير حماس، وإعادة كل مختطفينا، وتعزيز أمننا على كل الحدود في سوريا ولبنان، وكذلك التصدي للتهديد النووي الإيراني، يجب إزالة هذا الخطر”.

وأكد سموتريتش، رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، أهمية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، قائلًا “علينا أن نعزز قبضتنا وسيادتنا على أجزاء الوطن في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)”.

אדוני ראש הממשלה, אני שולח לך ברכת הדרך עם צאתך לפגישה החשובה כל כך עם נשיא ארצות הברית, אוהב ישראל, דונלד טראמפ. הרבה מאוד עומד על הפרק – הניצחון המוחלט בעזה, השמדת חמאס והשבת כל חטופינו, ביצור ביטחוננו בכל הגבולות – בסוריה, בלבנון וכמובן מול ראש התמנון, המשטר האיראני והאיום… pic.twitter.com/QLke8xEsqW — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) February 2, 2025

وأوضح “بلدنا صغير للغاية، ولذلك علينا أولًا أن نتجنب الشر. لا ينبغي أن نأخذ غزة ونضاعف التهديد في قلب بلدنا عشرين مرة، بل نعزز قبضتنا ونفرض السيادة في يهودا والسامرة”.

وتابع سموتريتش “علينا أن نصنع السلام، ونقيم التحالفات، ونعزز مكانة دولة إسرائيل، انطلاقًا من القوة والقدرة”.

وختم بدعوة نتنياهو إلى تبنّي موقف الشعب الإسرائيلي، قائلًا “شعب إسرائيل كله يدعمك، ومئات المحاربين الذين ضحوا بحياتهم من أجل النصر في هذه الحرب، وعائلات الضحايا وآلاف الجنود الجرحى في الجيش الإسرائيلي، كلهم يتوقعون منك أن تمثل موقفنا بأمانة”.

من جهته، كتب رئيس حزب معسكر الدولة المعارض بيني غانتس على إكس “أتمنى لرئيس الوزراء النجاح في زيارته للولايات المتحدة”.

وأضاف “اللقاء مع الرئيس ترامب له أهمية قصوى من أجل الدفع نحو إعادة جميع مختطفينا، وتنسيق الرد على التحدي الإيراني، وتوسيع دائرة التطبيع، وإزالة حكم حماس“.

אני מאחל לראש הממשלה הצלחה בנסיעתו לארה״ב.

לפגישה עם הנשיא טראמפ חשיבות עליונה לקידום השבת כל חטופינו, לתיאום המענה לאתגר האיראני, להרחבת מעגל הנורמליזציה ולהסרת שלטון החמאס. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) February 2, 2025

وقبل إقلاع الطائرة، قال نتنياهو للصحفيين “سأغادر إلى واشنطن لحضور اجتماع مهم للغاية مع الرئيس ترامب”.