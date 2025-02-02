شاهد: ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السوري بالرياض في أول زيارة خارجية له

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، الرئيس السوري أحمد الشرع، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

ووصل الشرع، صباح الأحد، والوفد المرافق له إلى العاصمة السعودية في أول زيارة خارجية منذ توليه السلطة، وذلك عقب إطاحة المعارضة السورية المسلحة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن ولي العهد هنأ الشرع بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، متمنيًا له “التوفيق والسداد في تحقيق آمال وطموحات الشعب السوري الشقيق”.

من جانبه، أعرب الشرع عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي على “مواقف” المملكة تجاه سوريا والشعب السوري”، وجرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات الأحداث في سوريا والسبل الرامية لدعم أمنها واستقرارها.

كما جرى مناقشة “أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها”، وفق الوكالة.

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، الأربعاء الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب سلسلة قرارات تهدف إلى تفكيك مؤسسات النظام السابق، شملت حل الفصائل المسلحة، وتفكيك الأجهزة الأمنية، وإلغاء مجلس الشعب، وحل حزب البعث، الذي حكم سوريا لعقود. كما تقرر إلغاء العمل بالدستور السابق تمهيدًا لوضع إطار قانوني جديد للبلاد.