قضى 22 عاما في السجون.. أسير محرر يكشف تهديدات الاحتلال للأسرى قبل الإفراج عنهم (شاهد)

قال الأسير الفلسطيني المحرر وائل سمارة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجهت تهديدات للأسرى الفلسطينيين قبل إطلاق سراحهم، وحذرتهم من الاحتفال بخروجهم أو الحديث لوسائل الإعلام.

وتحدَّث سمارة، الذي حُرر قبل 40 يومًا من انتهاء حكمه بالسجن 22 عامًا، للجزيرة مباشر من الضفة الغربية، عن تعامل قوات الاحتلال معهم قبل التحرير بقوله “كان تعامل تعسفي وشديد، ونكلوا فينا لكي ينغصوا علينا حياتنا”.

وأضاف الأسير المحرر، عن التهديدات التي تلقاها الأسرى من الاحتلال أثناء الإفراج عنهم، أن سلطات السجون نبهت عليهم بأنه “ممنوع الحديث للإعلام والصحافة وإظهار مظاهر الفرح، ونكون حذرين في الحديث”.

الوضع تغيَّر بعد 7 أكتوبر

وأشار سمارة إلى أن كل السنوات التي مرت على الأسرى في السجون قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في كفة، وما بعد هذا التاريخ في كفة أخرى، لافتًا إلى أن الإجراءات التعسفية طغت على وضع الأسرى، كما كثف الاحتلال من الإجراءات القمعية بحق الأسرى، مثل التفتيش المتكرر وعزلهم بشكل كامل عن العالم الخارجي.

وقال سمارة إن شعوره بالحرية لا يوصف، لكنه أكد أن الفرحة لن تكتمل دون تبييض السجون، وخروج جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية.