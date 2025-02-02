قناصة الاحتلال يقتلون مُسنا في جنين أثناء تفقُّده منزله (فيديو)

استشهد مُسن فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، أثناء توجهه لتفقُّد منزله وإحضار بعض احتياجاته.

واستهدف جنود الاحتلال المتمركزون في منازل المواطنين وليد لحلوح بشكل مباشر، مما أدى إلى استشهاده على الفور. وجرى نقل جثمانه إلى مستشفى جنين الحكومي وسط أجواء من الحزن والغضب في المخيم.

وفي 21 يناير/كانون الثاني المنقضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عدوانًا على جنين، تركز على المدينة ومخيمها للاجئين وبلدات أخرى، وأدى إلى استشهاد 24 فلسطينيًّا حتى مساء السبت، قبل أن يوسع عدوانه الاثنين الماضي ليشمل مدينة طولكرم التي استشهد فيها 3 فلسطينيين.

وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة، وسَّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطيني، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.