يسرائيل هيوم: نتنياهو يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب في زيارة حاسمة.. إليك أبرز الملفات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه سيتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع حاسم يوم الثلاثاء.

وأوضح المكتب أن نتنياهو سيعود إلى إسرائيل يوم الجمعة، إلا أن هناك استعدادات لتمديد الزيارة حتى الأحد المقبل.

أجندة اللقاء

ومن المتوقع، حسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، أن تتناول المحادثات بين نتنياهو وترامب عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها وقف إطلاق النار في غزة، واستمرار إطلاق سراح الأسرى، فضلًا عن المراحل القادمة من صفقة التبادل.

وسيمتد النقاش، وفقًا للصحيفة، إلى قضية “القضاء” على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني.

الخطة الأمريكية لتهجير سكان غزة

وأشارت الصحيفة إلى أن التهجير الجماعي لسكان قطاع غزة، سواء لأفراد حماس أو المدنيين، يشكل عنصرًا أساسيًّا في الرؤية الأمريكية للمنطقة، وليس مجرد تصريحات علنية.

وأوضحت الصحيفة أن واشنطن ترى أن “تفريغ القطاع من عدد كبير من سكانه قد يكون جزءًا من تسوية تنهي الحرب، خاصة مع رفض الإدارة الأمريكية الجديدة استمرار حكم حماس للقطاع”.

وحسب مصادر إسرائيلية، نقل مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، رسائل واضحة إلى إسرائيل تفيد بأن الإدارة الأمريكية تأمل تحقيق توازن بين إنهاء الحرب ومنع حماس من الاستمرار في الحكم.

وشدَّد ويتكوف في محادثاته على أن الولايات المتحدة تَعُد بقاء حماس في السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أمرًا غير مقبول. كما يرى مسؤولون أمريكيون أن تقليص عدد سكان غزة بشكل كبير “قد يسهم في منع حماس من فرض سيطرتها”.

الدول العربية ترفض مخطط التهجير

في المقابل، أثارت هذه الطروحات رفضًا عربيًّا واسعًا، إذ أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثة هاتفية مع ترامب مساء أمس، عقب صدور بيان شديد اللهجة من دول عربية عدة ضد فكرة إخلاء القطاع.

وأكد بيان الرئاسة المصرية أن المحادثة كانت “إيجابية”، دون تقديم تفاصيل إضافية. كما أصدرت وزارات خارجية كل من قطر والسعودية ومصر والأردن والإمارات بيانًا مشتركًا، شدَّدت فيه على “الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين”، مع تأكيد أهمية العمل مع ترامب لإيجاد حل الدولتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك رغبة في إسرائيل لرؤية هجرة واسعة النطاق من قطاع غزة، إذ جري تقديم هذا المقترح إلى ترامب من قِبل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إلا أن الحكومة الإسرائيلية، نظرًا لحساسية الموضوع، تفضل عدم الإدلاء بتصريحات علنية بشأنه.

مستقبل “حماس” في غزة

وفي سياق متصل، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة “يسرائيل هيوم” إنه يتوقع أن تتخلى “حماس” عن الحكم في غزة طواعية، دون الحاجة إلى عملية عسكرية جديدة.

وأوضح أن النقاشات داخل الفصائل الفلسطينية تشير إلى إدراك حماس لضرورة “تسليم المفاتيح”، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية والرغبة في وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول أن “إمكانية استئناف الحرب لا تزال قائمة، لكن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو قبول حماس بالتخلي عن السلطة، مما قد يفتح المجال لاستكمال صفقة تبادل الأسرى وتحقيق الأهداف المعلنة للحرب”.