استشهاد 3 فلسطينيين واحتجاز جثامينهم بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوبي طوباس (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين لم تعرف هويتهم بعد، واعتقل آخران، مساء الأربعاء، بعد محاصرة جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الفارعة جنوبي طوباس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، بأن 3 مواطنين استشهدوا عقب استهداف جيش الاحتلال للمنزل المحاصر بالرصاص والقذائف، وقام باختطاف جثامينهم.

وأفادت مصادر طبية لـ”وفا”، بأن طواقم الإسعاف دخلت المنزل بعد انسحاب قوات الاحتلال منه، وعثرت على أشلاء وآثار دماء داخله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال مداهمة أحد النوادي الرياضية بالقرب من المنزل المحاصر في المخيم وهما: أحمد نبيل صبح، وحكم محمد الخطيب.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت منزلا في مخيم الفارعة بعد تسلل قوات خاصة إليه، ودفعت بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري باتجاه المخيم، كما استهدفت المنزل بقذائف “الأنيرجا”.

من جانبه، أقرّ جيش الاحتلال، في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، بقتل 3 فلسطينيين في بلدة الفارعة، بزعم أنهم “تورطوا في الاتجار بالأسلحة لأغراض إرهابية”، وفق ادعائه.

وقال البيان: “في الساعات الأخيرة، وخلال عملية إحباط الإرهاب في شمال الضفة الغربية، تمكنت قوات المستعربين من حرس الحدود والجيش الإسرائيلي، بتوجيه استخباري من الشاباك (جهاز الأمن العام)، من القضاء على 3 مطلوبين في بلدة الفارعة”.​​​​​​​

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 59 شخصا منذ أن وسّع الجيش الإسرائيلي عدوانه في مخيمات شمالي الضفة الغربية في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وإلى 920 شهيدا منذ بدء الإبادة في غزة.

اقتحامات في قلقيلية

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مدينة قلقيلية، وداهمت عددا من منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي، وجابت شوارعها وتمركزت بمنطقة صوفين، وداهمت عددا من منازل المواطنين لم تعرف هويتهم بعد، قبل انسحابها دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

إصابات في نابلس

وأصيب شابان برضوض وجروح، مساء الأربعاء، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما خلال اقتحام بيت فوريك شرق نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، إن طواقم الإسعاف نقلت شابين (24، 22 عاما)، عقب اعتداء قوات الاحتلال عليهما خلال اقتحام بلدة بيت فوريك.

كما أصيب طفل بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، مساء الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة لطفل يبلغ من العمر (15 عاما) بالرصاص الحي بالفخذ خلال مواجهات في بلدة بيتا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت أحياء عدة فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الطفل بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام.

كما أصيب، عدد من المواطنين بحالات اختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من الجهة الشمالية وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

طواقم الإسعاف نقلت شابين (24، 22 عاما)، عقب اعتداء قوات الاحتلال عليهما خلال اقتحام بلدة بيت فوريك. pic.twitter.com/fRjj7fPPdI — Wafa News Agency (@WAFA_PS) February 19, 2025

اقتحامات في رام الله

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ”وفا”، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وجابت شوارعها، وداهمت منزلا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت المصادر أن المنزل الذي داهمته قوات الاحتلال يعود للمواطن محمود التميمي، وهو والد الشهيد قصي التميمي، حيث مزقت صور الشهيد في المنزل وفي الشارع قربه، كما هددت العائلة بالاعتقال في حال تصوير اقتحامات القرية.

اعتداءات في بيت لحم

وأصيب فلسطينيون بالاختناق، مساء الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حوسان وتمركزت في منطقتي “المطينة” و”محيط المدارس”، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.