“ريهان شراب” تعيد تدوير كراتين المساعدات لصنع فوانيس رمضان في غزة (شاهد)

أكدت الفلسطينية ريهان شراب، المحترفة صانعة فوانيس رمضان، إنها تواصل عملها في صناعة الفوانيس من الورق لإدخال البهجة على وجوه الأطفال والكبار في قطاع غزة، رغم الحرب والدمار وفقدانها لأحبابها، وخسارتها منزلها.

وأضافت ريهان، وهي إحدى سكان خان يونس بجنوب غزة، في حديثها للجزيرة مباشر، إنها تعمل في صناعة الفوانيس منذ سنوات، وكانت تصنع الفوانيس باستخدام الخشب في السنوات الماضية، ولكن بسبب الحرب، لجأت هذا العام إلى كراتين المساعدات.

تحدي الصعاب

وقد نجحت ريهان في تحدي الأوضاع الصعبة التي فرضتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتمكنت من صناعة فوانيس رمضان من خلال إعادة تدوير كراتين المساعدات؛ لإدخال البهجة على قلوب أهالي القطاع قبيل قدوم الشهر المبارك.

وأشارت إلى أنها تعاني هذا العام من عدم توفر أدوات صناعة الفوانيس، فضلًا عن انقطاع الكهرباء، الأمر الذي اضطرها إلى العمل مدة ساعتين فقط في اليوم؛ فبعد أن كانت تصنع عشرات الفوانيس وتبيعها أصبح إنتاجها محدودا في ظروف الحرب.

الفوانيس والهلال

وتابعت: “اشتغلت قبل رمضان بشهر، وصنعت فوانيس من الكرتون، وأشكال الهلال من خلال إعادة تدوير القطن، كل عملي كان بأساليب بدائية؛ بسبب العدوان الإسرائيلي”.

وقالت ريهان: “السنة الماضية قضينا رمضان في الخيام، ورغم تهجيرنا، صنعت الفوانيس من الورق لرسم البهجة والفرحة على وجوه الناس، رغم الحرب والدمار والحسرة زينت الخيمة لمساعدة الجميع على الإحساس بفرحة رمضان”.

وفي أحدث بيان لوزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت عن ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى نحو 48 ألفا و300 شهيد، إضافة إلى 112 ألف مصاب، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.