مسؤول إعلام مكتب الأسرى بحماس: 602 من الأسرى الفلسطينيين سيُطلق سراحهم السبت (فيديو)

أوضح ناهد الفاخوري مسؤول إعلام مكتب الشهداء والأسرى بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إطلاق سراح 602 من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت المقبل، وذلك في إطار آخر عملية لتبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الفاخوري، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، إنه تم الدمج بين الدفعة الأخيرة وقبل الأخيرة من أسرى الاحتلال الذين سوف يتم إطلاق سراحهم، السبت، وبالتالي تغيرت الأرقام والمعطيات بالنسبة لمن يتم الإفراج عنهم بالمقابل من الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف الفاخوري أنه في يوم السبت سوف يتم إطلاق سراح 445 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، علاوة على 50 أسيرا عليهم أحكام بالسجن مدى الحياة، و60 أسيرا عليهم أحكام عالية تزيد عن 10 سنوات، و47 أسيرا أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014، وكانوا من محرري صفقة “وفاء الأحرار” التي أبرمتها المقاومة عام 2011.

وأوضح أن العدد الإجمالي هو 602 من الأسرى، مقابل 6 من الأسرى الإسرائيليين، مشيرا إلى تسليم 4 جثث للأسرى الإسرائيليين إلى الاحتلال، الخميس، كما سيتم تسليم 4 جثث أخرى الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه سيتم الإفراج عن نساء وأطفال قُصّر لم يبلغوا 19 عاما من العمر، تم اعتقالهم في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسيتم الحديث عن أعدادهم تحديدا في وقت لاحق.

أبرز من سيتم إطلاق سراحهم

وأشار الفاخوري إلى أن من أبرز من سيتم إطلاق سراحهم، وعليهم أحكام بالسجن مدى الحياة “الأسير عبد الناصر عيسى، المعتقل منذ أكثر من 30 عاما، وأحد رفقاء درب الشهيد يحيى عياش، ولديه سجل حافل بالعمل الجهادي الكبير”.

وتابع “من بينهم أيضا عثمان بلال، رفيق عبد الناصر عيسى وهو معتقل منذ 1995 والأسير عمار الزبل المعتقل منذ عام 1997 وهو أحد أعضاء خلية شهداء من أجل الأسرى ولديه أيضا سجل جهادي حافل”.

وأشار إلى أن نائل البرغوثي، سيكون من بين الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن قائمة أسرى “وفاء الأحرار”، مشيرا إلى إمكانية وقوع تعديل طفيف في الأسماء.

ويعد البرغوثي من أقدم الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، إذ أمضى بها أكثر من 40 عاما، وتم إطلاق سراحه عام 2011 وأعاد الاحتلال اعتقاله 2014، كما أعاد له الاحتلال حكم المؤبد.

الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى

وذكر الفاخوري “أن الأسرى الإسرائيليين الستة، الذين سوف يتم تسليمهم السبت هم الدفعة الأخيرة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبذلك ينتهي تسليم العدد المتفق عليه في المرحلة الأولى من الصفقة”.

وأضاف أنه لن يتم إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين إلا بعد الانخراط في المرحلة الثانية من المفاوضات.

وبالنسبة للتفاوض لإطلاق سراح القيادي في حركة (فتح) مروان البرغوثي، قال الفاخوري “تم الإعلان بشكل واضح وصريح أن الهدف هو إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين تحت شعار الكل مقابل الكل”، مؤكدا “أن هذا مطلب رئيسي للمقاومة الفلسطينية وسيكون مطروحا في المفاوضات في المرحلة الثانية”.

وأفاد الفاخوري بأنه لا يمكن حتى الآن تأكيد أو نفي إطلاق سراح الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، ضمن صفقة تبادل الأسرى يوم السبت المقبل.