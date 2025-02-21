الأخبار|ألمانيا

إصابة خطرة بعملية طعن عند النصب التذكاري للهولوكوست في برلين (فيديو)

الشرطة الألمانية أغلقت الموقع الذي وقع به حادث الطعن في برلين
مدة الفيديو 03 دقيقة 48 ثانية 03:48
21/2/2025-|آخر تحديث: 21/2/202511:46 PM (توقيت مكة)

قالت شرطة برلين إن رجلًا أصيب بجروح خطرة في حادث طعن عند النصب التذكاري للهولوكوست في المدينة.

وأفادت الشرطة في منشور على منصة إكس، مساء الجمعة، بأن المصاب نُقل إلى المستشفى للعلاج.

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وذكرت صحيفة تاغس شبيغل الألمانية أن رجلًا أصيب بجروح خطرة في واقعة طعن عند النصب التذكاري للهولوكوست في برلين، وأن الشرطة أغلقت المكان في وسط المدينة، وتُجري عملية تفتيش.

ويقع النصب التذكاري للهولوكوست، وهو ساحة تضم 2700 لوح خرساني رمادي، أمام السفارة الأمريكية بالقرب من بوابة براندنبورغ في قلب برلين.

يُذكر أن ألمانيا شهدت موجة من جرائم الطعن بالسكاكين في الأشهر الأخيرة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قُتل شخصان في حادث طعن بحديقة في مدينة أشافنبورغ بولاية بافاريا.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية

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