استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح خطرة إثر صدم آلية للاحتلال مركبته في طولكرم

استشهد الفلسطيني أحمد رياض أحمد عواد، متأثرا بجروحه الخطرة، إثر صدم آلية عسكرية لمركبته بمدينة طولكرم، وأعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الجمعة، استشهاد عواد، متأثرا بجروحه الخطرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشهيد عواد وهو من سكان بلدة دير الغصون شمال طولكرم، أصيب وزوجته بجروح، إثر صدم آلية عسكرية كانت تسير بسرعة كبيرة عكس اتجاه السير، المركبة التي كان يستقلها وزوجته، مقابل مخيم طولكرم.

وباستشهاد عواد يرتفع عدد شهداء طولكرم ومخيميها خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 26 يوما، إلى 12 شهيدا بينهم طفل (7 أعوام) ومواطنتان إحداهما حامل في الشهر الثامن.

الاحتلال يواصل عدوانه

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ26 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ13، وسط تعزيزات عسكرية، مترافقة مع تدمير وتخريب في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية صوب المدينة ومخيميها، ونشرت آلياتها والجنود في الشوارع والأحياء -تركزت في شارع يربط بين مخيمي طولكرم ونور شمس- وأعاقت حركة المركبات والمواطنين، وأوقفتهم وأخضعتهم للتفتيش والتحقيق.

دمار واسع في منازل المواطنين

وألحقت قوات الاحتلال دمارا واسعا في منازل المواطنين والمحال التجارية، في مخيم نور شمس، وتحديدا في حارة المنشية، وأحرقت بناية سكنية فيها، إضافة إلى التدمير الكبير في البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.

ورصد مواطنون تمكنوا من دخول المخيم حجم الدمار الذي لحق بمنازلهم والممتلكات العامة، ومنها تدمير وتخريب مبنى جمعية نور شمس لتأهيل ذوي الاحتياجات والمختصة في رعاية عدد كبير من ذوي الإعاقة من المخيم والمدينة، من خلال برامج إنسانية واجتماعية.

مركبات محترقة

ووصف المواطنون، ما حل بحارة المنشية بمشهد يفوق الوصف، إذ لحق دمار كبير بمنازل وباتت مفتوحة على بعضها ومدمرة، بينما هدمت أخرى بشكل كلي.

كما واصلت قوات الاحتلال حملة مداهماتها للمنازل في مخيم نور شمس، وتفتيشها وتخريب محتوياتها والتحقيق مع سكانها بعد احتجازهم لساعات.

حملة تصعيد

وفي مخيم طولكرم، غطى الدمار حاراته بعد أن هدمت جرافات الاحتلال أكثر من 14 منزلا على مدار يومين، مخلفة الأنقاض والركام، في إطار حملة التصعيد التي تستهدف المخيم، إضافة إلى حرق منازل أخرى وإحداث أضرار بمنازل عدة، وما رافقها من تدمير كامل للبنية التحتية.

وفي السياق ذاته، ألحقت قوات الاحتلال دمارا وتخريبا في المنازل التي استولت عليها في الحي الشرقي لمدينة طولكرم وحولتها لثكنات عسكرية، فيما قامت طواقم البلدية بفتح الطرق وإزالة الأنقاض والركام من الشوارع بعد انسحاب الاحتلال من الحي.