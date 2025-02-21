باللغة العربية.. السفير الياباني في العراق يتحدث للجزيرة مباشر عن مسيرته السياسية في العالم العربي (شاهد)

تحدث السفير الياباني لدى العراق، آكيرا إندو، للجزيرة مباشر، عن رحلته في تعلم اللغة العربية ومستقبل التعاون بين العراق واليابان.

وقال آكيرا إنه تعلم اللغة العربية في معهد تدريب وزارة الخارجية في العاصمة اليابانية طوكيو، قبل إرساله إلى سوريا لدراستها لمدة عامين، مشيرًا إلى أن وجوده في العراق والشرق الأوسط ساعده على تطوير مهاراته اللغوية بشكل أكبر.

وأضاف السفير، متحدثًا بالعربية، عن تفاصيل عمله قائلًا “اشتغلت 4 مرات في العراق من عام 2004 إلى الآن، وأول بلد أجنبي خدمت فيه كدبلوماسي كانت سوريا في سنة 1992، بعدها خدمت في الإمارات العربية المتحدة ولبنان وسوريا”.

التعاون العراقي الياباني

وفيما يخص التعاون بين العراق واليابان، قال آكيرا “امتد تعاوننا إلى مجالات حيوية بما في ذلك النفط والكهرباء والمياه والصحة والزراعة والتعليم، لقد قدمت اليابان حتى الآن مساعدات تزيد على 20 مليار دولار. ونحن سعداء بأن هذه المساعدات أسهمت في استقرار العراق وتنميته.. نطمح لتعزيز التعاون في المستقبل في جميع المجالات بين البلدين”.

وأشار آكيرا إلى أن مشروع تطوير مصفاة البصرة، أحد أكبر المشاريع في العراق، من المقرر اكتماله هذا العام بتمويل من مؤسسات يابانية، مؤكدًا أنه بمجرد تشغيله، ستنتج المصفاة ما يقدر بنحو 8 ملايين دولار من المنتجات النفطية يوميًا.

وقدم السفير آكيرا إندو أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية العراق في يناير/كانون الثاني من العام الحالي، لتكون هذه المرة الرابعة التي يُعيَّن فيها في بلاد الرافدين.

وشغل سابقًا منصب نائب رئيس البعثة ووزيرًا مستشارًا في سفارة اليابان في العراق، كما عمل في مكتب الاتصال التابع لوزارة الخارجية اليابانية في السماوة عام 2003.