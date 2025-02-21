بعد بحث شاقّ.. مجدي محيسن يعثر على أشلاء ابنه تحت منزله المدمر (فيديو)

مهمة بحث شاقة بدأها الفلسطيني مجدي محيسن، منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة الشهر الماضي، للبحث عن أشلاء أفراد عائلته تحت ركام منزلهم المدمر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ونجح أخيرا في العثور على أجزاء من رفات ابنه يوسف.

واستشهد يوسف وأفراد عائلة محيسن قبل نحو 80 يومًا جراء تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل العائلة فوق رؤوس المحتمين بداخله، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال القطاع.

مواصلة البحث وانتشال الجثامين

ويُصر محيسن على مواصلة عمليات البحث وانتشال الجثامين جميعها من تحت الركام، مستعينا بوسائل بدائية في عمليات الحفر، لكن نقص الإمكانيات والمعدات يعطل جهوده في انتشال رفات أفراد عائلته، كما تسبب في حدوث جروح وخدوش في مختلف أنحاء جسده بسبب عملية البحث البدائية.

وقال محيسن للجزيرة مباشر: “واجبي أن أكرم ابني وإخوتي وجميع أفراد عائلتي وأن أدفنهم بما يليق بهم”.

وأشار محيسن إلى أنه بعد 21 يومًا من البحث المضني لم يجد سوى بعض رفات نجله يوسف، الذي تعرف إليه من شكل قدمه، مشددًا على أنه سيواصل عملية البحث عن إخوته الآخرين تحت الركام مهما كانت الصعوبات.

رفض فكرة التهجير

وأكد محيسن عن تمسكه بالبقاء داخل القطاع ورفضه لفكرة التهجير، قائلًا: “نرفض نتهجر مطلقا، حتى لو متنا بدنا نكون على هذه الأرض، اللي انولد عليها أجدادنا، لو فكرت أهاجر ما بفكر أهاجر إلا لمكان واحد وهو الأقصى الشريف، من بقعة طاهرة إلى بقعة طاهرة، كما علموني أجدادي”.

واستشهد نحو 48 ألفا و300 فلسطيني، في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووفقا لتقديرات فلسطينية رسمية، فإن هناك نحو 14 ألفًا من الفلسطينيين في عداد المفقودين، عدد كبير منهم تحت أنقاض المنازل المدمرة.