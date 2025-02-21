قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اعتقل 3 أشخاص يُشتبه في تنفيذهم تفجير 3 حافلات الخميس، من بينهم إسرائيليان نقلا منفذي الهجوم بسيارتيهما.

وأوضحت أنه “يُشتبه في أن اثنين من اليهود قاما بجمع ‘الإرهابيين’ من نقاط التفتيش بالقرب من خط التماس، ونقلهم إلى المكان الذي وُضعت فيه العبوات الناسفة، مقابل دفع نقدي. كما اعتُقل المشتبه فيه من الشاباك في الهجوم”.

ومساء الخميس، قالت الشرطة الإسرائيلية إن انفجارات وقعت في ثلاث حافلات في ضاحيتين على مشارف تل أبيب، وإنه عُثر على أربع عبوات ناسفة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات، كما لم تحمّل الشرطة الإسرائيلية مسؤولية انفجارات الحافلات لأي جهة فلسطينية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه التقى وزير الدفاع ورئيس الأركان ومدير جهاز الأمن الداخلي ومفوض الشرطة في أعقاب الانفجارات.

نتنياهو في الضفة

واليوم الجمعة، اقتحم نتنياهو مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وأمر بتكثيف العملية العسكرية الجارية فيه منذ نحو شهر، غداة تفجير الحافلات.

وحسب نتنياهو، فإن “الجيش يقوم بعمل مهم للغاية ضد رغبة حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى في إلحاق الأذى بنا”.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، تشن القوات الإسرائيلية عدوانًا واسعًا في شمال الضفة الغربية المحتلة، بمخيمات جنين وطوباس وطولكرم.