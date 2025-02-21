حكومة غزة: الاحتلال يمنع دخول 500 معدة ثقيلة إلى القطاع مما يعرقل انتشال جثامين الشهداء

قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن قوات الاحتلال تمنع دخول 500 معدة ثقيلة إلى القطاع مما يعرقل عمليات انتشال جثامين الشهداء.

وقال في منشور، الجمعة، على منصة “إكس” إن “عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني يعيشون بين أنقاض مدنهم ومخيماتهم، حيث ترقد آلاف جثامين الشهداء تحت الركام والبنايات المدمرة”.

وتابع: “في جريمة إنسانية مروعة، يواصل الاحتلال منع دخول 500 معدة ثقيلة، مما يعرقل عمليات انتشال جثامين الشهداء ودفنهم بكرامة”.

● عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني يعيشون بين أنقاض مدنهم ومخيماتهم، حيث ترقد آلاف جثامين الشهداء تحت الركام والبنايات المدمرة. وفي جريمة إنسانية مروعة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منع دخول 500 معدة ثقيلة، مما يعرقل عمليات انتشال جثامين الشهداء ودفنهم بكرامة!#وللحديث_بقايا — د. إسماعيل الثوابتة #غزة (@ismailalthwabta) February 21, 2025

وفي تصريح سابق، قال الثوابتة إنه “وفقًا للبرتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، فإنه كان يجب السماح بإدخال كافة المستلزمات اللازمة لإزالة الركام”.

وكشف أن الدمار في قطاع غزة لا يحتاج إلى جرّافات فقط لإزالة الركام، موضحًا أن نقل الركام وانتشال جثامين الشهداء يحتاج إلى أربع معدات أخرى مختصة بتكسير الركام لإخراج الجثامين، وحفّارات ورافعات وشاحنات كبيرة لنقل الركام.

وتتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال الإسرائيلي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وخاصة البروتوكول الإنساني، إذ تعنّت الاحتلال في إدخال عدد الشاحنات والمنازل المتنقلة المتفق عليه بأعداد محددة يوميا، كما تعنت في إدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وتمهيد الطرق.