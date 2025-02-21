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حكومة غزة: الاحتلال يمنع دخول 500 معدّة ثقيلة إلى القطاع مما يعرقل انتشال جثث الشهداء

معدات ثقيلة تدخل إلى قطاع غزة
معدات ثقيلة تدخل إلى قطاع غزة (الفرنسية)
21/2/2025-|آخر تحديث: 21/2/202511:00 PM (توقيت مكة)

ذكر المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن قوات الاحتلال تمنع دخول 500 معدّة ثقيلة إلى القطاع مما يعرقل عمليات انتشال جثث الشهداء.

وقال في منشور، الجمعة، على منصة إكس “عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني يعيشون بين أنقاض مدنهم ومخيماتهم، حيث ترقد آلاف جثامين الشهداء تحت الركام والبنايات المدمرة”.

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وأضاف “وفي جريمة إنسانية مروعة، يواصل الاحتلال منع دخول 500 معدة ثقيلة، مما يعرقل عمليات انتشال جثامين الشهداء ودفنهم بكرامة”.

وفي تصريح سابق، قال الثوابتة “وفقًا للبروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، فإنه كان يجب السماح بإدخال كل المستلزمات اللازمة لإزالة الركام”.

وكشف أن الدمار في قطاع غزة لا يحتاج إلى جرافات فقط لإزالة الركام، موضحًا أن نقل الركام وانتشال جثث الشهداء يحتاج إلى أربع معدات أخرى مختصة في تكسير الركام لإخراج الجثث، وحفارات ورافعات وشاحنات كبيرة لنقل الركام.

وتتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وخاصة البروتوكول الإنساني، إذ تعنت في إدخال عدد الشاحنات والمنازل المتنقلة المتفق عليه بأعداد محدَّدة يوميًّا، كما تعنت في إدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وتمهيد الطرق.

المصدر : الجزيرة مباشر

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