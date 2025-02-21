دخول عدد محدود من البيوت المتنقلة إلى غزة من معبر رفح (فيديو)

دخل عدد محدود من البيوت المتنقلة (12 كرفان) اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث رصدت الجزيرة مباشر دخول شاحنات تحمل بيوتا متنقلة إلى غزة.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة “دخل قطاع غزة صباح اليوم عدد محدود من البيوت المتنقلة (12 كرفان) وهي مخصصة لاستخدام مؤسسات دولية وليست للإيواء”.

مماطلة الاحتلال

وكشف رئيس بلدية رفح للجزيرة مباشر، أن عدد البيوت المتنقلة التي دخلت غزة لا يتجاوز 15 ومخصصة لمؤسسات دولية.

وأشار رئيس بلدية رفح إلى أن “مماطلة الاحتلال تضع اتفاق وقف إطلاق النار على المحك”. ودعا إلى الضغط على الاحتلال لإدخال نحو 60 ألف بيت متنقل بشكل أولي.

وطالب رئيس بلدية رفح في حديثه للجزيرة مباشر، بتسريع إعادة إعمار غزة والعمل على دخول الشركات المختصة لبدء هذه العملية، كما طالب بفتح معبر رفح على مدار الساعة وإدخال الآلاف من البيوت المتنقلة والخيام.

عدد محدود من البيوت المتنقلة

من جانبه، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة في تصريح صحفي، الجمعة “دخل قطاع غزة صباح اليوم عدد محدود من البيوت المتنقلة (12 كرفان) وهي مخصصة لاستخدام مؤسسات دولية وليست للإيواء”.

وجدد المكتب في بيان، التأكيد أن قطاع غزة يحتاج إلى ما لا يقل عن 60 ألف بيت متنقل، و200 ألف خيمة لتوفير مأوى مؤقت لمئات آلاف الأسر التي فقدت منازلها.

وأكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن ما وصل للإيواء حتى اللحظة هو أقل من نصف الاحتياجات من الخيام دون وصول أي بيوت متنقلة، ما يجعلها نقطة في بحر الاحتياج.

وقال إن “سلوك الاحتلال يتسم بالمماطلة والتلكؤ ويسعى للتنصل من تعهداته في الشق الإنساني من الاتفاق، غير مكترث بالكارثة الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة”.

توفير الاحتياجات العاجلة

وطالب المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط لتوفير حاجات قطاع غزة العاجلة من مستلزمات الإيواء والإغاثة والرعاية الصحية، ومنع الاحتلال من ممارسة الابتزاز وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، عبر إعاقة دخول الاحتياجات.

كما طالب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بتسريع عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعا القمة العربية المرتقبة بالسعودية لتتبنى قرار بفتح معبر رفح على مدار الساعة وإدخال كل ما يحتاجه أهلنا على مستوى الإغاثة والإيواء والإعمار.

ودعا أيضا للاستجابة إلى نداء الاستغاثة الذي أطلقه الشعب، باعتبار قطاع غزة منطقة منكوبة على الصعيد الإنساني والمعيشي والخدماتي.